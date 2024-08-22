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影／連巴記者2次頭...泰國軍系議員稱「無惡意」 國會將展開調查

中央社／ 曼谷22日綜合外電報導
泰國親軍方的公民力量黨（Palang Pracharat Party）議員、前副總理普拉威（Prawit Wongsuwan）。圖／美聯社
泰國親軍方的公民力量黨（Palang Pracharat Party）議員、前副總理普拉威（Prawit Wongsuwan）。圖／美聯社

泰國親軍方的公民力量黨（Palang Pracharat Party）議員、前副總理普拉威（Prawit Wongsuwan）被拍到數度出手向一名提問記者的頭打去。泰國國會今天表示，將對此事展開調查。

法新社報導，泰國公共電視台（Thai PBS）一位記者16日問及貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）獲任命總理一事時，普拉威動粗打這名記者的頭部且被拍下。

影片中可以看到，79歲的普拉威在離開大樓時說道：「什麼？你問什麼？」且一邊出手往該位女性記者的頭部揮去。

普拉威曾於2000年代初期擔任泰國軍方首長，也是策劃2014年政變推翻貝東塔的姑姑、時任泰國總理盈拉（Yingluck Shinawatra）的軍方人士之一。

普拉威後來就在親軍方的政府擔任副總理，這個政府一直執政到去年底。

泰國公共電視台正式提出申訴後，泰國國會發表聲明稱，會調查這起事件。

普拉威若被認定嚴重違反倫理紀律，恐遭暫停議員職權，甚至會面臨終身禁令。

泰國記者協會（Thai Journalists Association）已經發聲，譴責普拉威「對記者使用暴力」。

泰國記者協會的聲明寫道：「泰國記者協會認為他的行徑，對於新聞自由和權益構成威脅與騷擾。」

泰國公共電視台主管諾帕多（Noppadol Srihatai）告訴媒體，普拉威的行為「威脅新聞業」。

諾帕多說道：「他被看到傷害一名記者，我們無法接受。作為公共機構，我們必須保護記者的權益，唯有如此，媒體工作在未來才不會受到影響。」

普拉威則宣稱，他「沒有任何惡意」，且已經向記者道歉。

新聞自由 泰國 議員

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