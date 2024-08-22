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刺鼻瓦斯味充斥...南韓光州牙醫診所突爆炸 嫌犯犯罪影像曝光

中央社／ 首爾22日專電
南韓光州市內一所牙醫診所今天下午突然傳出爆炸聲響，診所人員及病患倉皇逃生，所幸未造成人員傷亡，示意圖，非新聞當事店家。示意圖／ingimage
南韓光州市內一所牙醫診所今天下午突然傳出爆炸聲響，診所人員及病患倉皇逃生，所幸未造成人員傷亡，示意圖，非新聞當事店家。示意圖／ingimage

南韓光州市內一所牙醫診所今天下午突然傳出爆炸聲響，診所人員及病患倉皇逃生，所幸未造成人員傷亡；犯案的79歲男性已經自首，警方正在調查犯案原因。

韓聯社報導，當地時間今天下午1時14分左右，位於光州西區一棟建築3樓的牙醫診所傳出3、4聲爆炸聲響，包括一次巨大爆炸聲，隨之導致火警，建築內瞬間充斥煙霧及刺鼻瓦斯味。

雖然建築內的火警灑水系統立即被觸動，消防當局也立即趕往現場，10分鐘內便撲滅火勢，未造成人員傷亡，但還是在這棟開滿診所的建築造成不小騷動，建築內90多人在驚慌下緊急逃生。

位於建築4樓的韓醫診所院長表示，他在爆炸後立刻聽到尖叫聲，因此立即與診所人員一起引導患者及家屬從樓梯下樓。另一名29歲病患則表示，他在聽到爆炸聲後試圖從樓梯逃生，但在倉皇失措下不慎跌倒，「當時樓梯間都是濃煙跟刺鼻瓦斯味」。

根據現場監視器影響，爆炸是由放置在3樓牙醫診所前的箱子引起，從錄影畫面可以看到一名年約70多歲的男子將箱子放進診所門內，貌似以打火機點火後便離開，不久後箱子爆炸。經調查，箱子內放置的是4罐液化丁烷及裝有易燃物質的罐子。

這名79歲男子乘坐計程車返家，不久後前往警察局自首，目前已確認男子曾在受害醫院就醫，警方正就犯案動機及經過進行調查，尚不確定是否因對醫院不滿而進行這次攻擊。

南韓 建築 爆炸 牙醫

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