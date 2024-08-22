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「台灣研究」具開發潛力 大馬學者：政經成就提供肥沃土壤

中央社／ 吉隆坡22日專電

台灣政經成就全球關注，馬來西亞學者珊迪亞今天說，擴展以台灣為中心的「台灣研究」具急迫性，從地緣政治脈絡觀察，台灣地位與強大民主制度效能，為台灣研究提供肥沃研究土壤。

馬來亞大學（University of Malaya）國際與戰略研究系講師珊迪亞（Sadia Rahman）今天分享為什麼亞洲需要趕上「台灣研究」（Taiwan Studies）觀察，認為台灣的研究敘事極具觀察與開發潛力。

珊迪亞告訴中央社記者，區域研究透過多層次的歷史、社會、政治和文化面向分析，能促進對全球動態深入理解。「台灣研究」在世界另一端已引發關注，不僅是作為漢學研究衍生物，而是作為獨立跨學科研究，涵蓋人類學、歷史、殖民主義等方面，但「台灣研究」在馬來西亞和其他亞洲國家顯然不足。

她指出，擴展以台灣為中心的「台灣研究」具有急迫性，台灣提供了寶貴的比較分析和話語權例子，特別針對傳統、非傳統治理與社會方面研究，諸如台灣在區域動態中的戰略重要性雖受關注並進行討論，但在民主治理、環境治理、打擊人口販賣努力與將高等教育作為軟實力工具等非傳統治理做法遭到忽視，

珊迪亞從地緣政治脈絡觀察認為，台灣的地位與強大的民主制度效能，為「台灣研究」提供肥沃的研究土壤，如果亞洲各國賦予更多的學術關注，相信會從台灣研究中獲益匪淺。

她舉例說，台灣在永續發展方面扮演積極角色，致力淨零排放，展示應對全球環境挑戰方面領導力；在打擊人口販賣方面的全面策略，包括起訴犯罪分子與強化區域合作，都提供重點研究模式。

在高等教育方面，珊迪亞認為，台灣充分發揮教育軟實力，特別是包括馬來西亞等在內的東南亞學生有莫大吸引力，大馬學子在台灣接受高等教育培育，展現台灣成功的教育外交，以及對區域學術和文化交流產生廣泛影響力。

另外，台灣透過新南向政策與財團法人國際合作發展基金會交流模式，凸顯務實與持績發展的必要性，尤其，新南向政策展示與東南亞國家協會（ASEAN）及其他亞洲國家聯繫的經濟效能，反映國際合作的策略方法，透過能力、建設與知識在東協國家落實永續發展。

她受訪強調，台灣研究應在學術專業平台占有一席之地，藉由不同領域的重要案例，對探索區域和全球事務扮演更重要角色，促進對區域研究的更全面理解。

「台灣研究」近年成為學界關注對象，海外也以台灣政治、社會、經貿、文史、藝術、語言等面向，以文本或以理論驗證進行台灣研究，甚或建構台灣學的跨學科研究。

台灣與大馬學術交流頻創新局，今年以來不僅以智庫外交模式與馬來亞大學對話奠基，也有台灣研究議題研討會，以跨域研究建構「台灣學」發展軌跡，創造接軌東協空間。

東南亞 永續 馬來西亞

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