印度太空任務新發現 助科學家對「形成史」更了解

以前的月球有火山爆發，不是像現在一樣冰冷死寂！印度的月船3號探勘船近日發現，月球南部有以前岩漿累積的地方。學界對於月球形成的過程多有推論，但此發現相當程度印證月球在冷卻後，鐵斜長岩（一種石頭）因密度較輕，所以上浮至月球表面的主流假說。另外，月球南極也是過去探月任務較少前往之處，學界都期待更多發現。

月球南極新發現

根據《英國廣播公司》報導，學界過去對月球形成的假說是「月球岩漿海理論」，當月球在45億年前形成時，表面仍相當炙熱，並在隨後的時間逐漸冷卻，較輕的鐵斜長岩便逐漸上浮，形成月球的地殼。過去人類主要的探索範圍是月球的中緯度區域，如今在極區也發現岩漿海，讓科學家對月球形成史有更多了解。

研究團隊之一的印度古吉拉特大學物理研究中心科學家范德威爾強調，能夠坐在控制室、操控月球探勘車，看到月球表面讓他相當興奮。由於月球南極的溫差相當大，約在攝氏70度到負10度之間，且登陸難度較高，因此過去較少有南極的登陸探勘任務，但印度去年8月成功發射太空船，並降落在月球南極。

人類盼開發月球

印度總理莫迪也將此視為自己重要的政績之一，且希望在2025或2026年執行新的登月任務，可將月球南極的樣本帶回地球分析。研究團隊也在月球南極找到40億年前的隕石坑，而且還偵測到表面磁場，過去都認為月球磁場是從核心產生，如今地表的磁場讓其有更多探討的空間。

團隊的最終目標是希望在月球南極找到液態水，讓未來人類有機會到月球進行長期任務，甚至是開採月球礦產。目前國際對於外太空探索雖有制定《外太空條約》，但條約僅對外太空的航太活動制定應遵守的10項基本原則，未來當人類有機會開發太空資源時，勢必也有不少法律糾紛或衝突。

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