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日本航機著陸後無法轉向 中部機場跑道封閉30分

中央社／ 東京22日綜合外電報導
日本中部國際機場今天發生一架國內線航機著陸後無法轉向直接停在跑道上的意外，造成跑道封閉約30分鐘，機上乘客與機組員無人受傷。示意圖／ingimage
日本中部國際機場今天發生一架國內線航機著陸後無法轉向直接停在跑道上的意外，造成跑道封閉約30分鐘，機上乘客與機組員無人受傷。示意圖／ingimage

日本中部國際機場今天發生一架國內線航機著陸後無法轉向直接停在跑道上的意外，造成跑道封閉約30分鐘，機上乘客與機組員無人受傷。

日本CBC電視台報導，這起意外發生在今天中午12時30分左右，從高知機場飛抵中部國際機場的富士夢幻航空（Fuji Dream Airlines）航機，著陸後因故障造成鼻輪無法轉動，導致航機無法進行轉向直接停在跑道上。

機場方面隨即派出牽引車進行牽引，造成跑道封閉約30分鐘。富士夢幻航空表示，機上乘客與機組員無人受傷。

這起意外造成中部國際機場數個航班發生延誤，及一架星悅航空（StarFlyer）航機被迫轉降關西國際機場。而這架發生故障的富士夢幻航空航機，原訂降落後要再飛往出雲機場，也因為機體維修取消該航班。

日本 機場 航班

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