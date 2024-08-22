吃紅肉增患糖尿病風險 光是每天50克加工肉風險就增15%

英國劍橋大學一項研究發現，食用紅肉和加工肉類可能會增加罹患第二型糖尿病的風險。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，妮塔．弗魯希（Nita Forouhi）是劍橋大學的人口健康與營養學教授，同時也是這項研究的主要作者。這項研究已發表於期刊《刺胳針•糖尿病與內分泌學》（The Lancet Diabetes and Endocrinology）。

研究人員分析了來自20個國家、31項研究的數據，研究樣本涵蓋兩百萬人，藉此了解食用不同肉類與罹患糖尿病之間的關聯。研究結果顯示，每天食用50克加工肉類（相當於兩片火腿）未來10年罹患第二型糖尿病的風險就增加15%。

研究指出，每天食用100克未加工紅肉（約等於一巴掌大牛排），與10%的糖尿病風險增加有關；每天食用100克家禽肉（如一巴掌大雞胸肉），則與8%的糖尿病風險增加有關。

弗魯希表示，這項研究提供了目前為止最全面的證據，表明食用加工肉品和未加工紅肉與未來罹患第二型糖尿病的較高風險有關。

牛津大學於2021年的研究就曾指出，每天多攝取50公克紅肉與加工肉品，就會增加18%罹患心臟病風險。哈佛大學2023年的研究也指出，每天多吃一份紅肉或加工肉品，罹患糖尿病風險就高出62％（一份加工紅肉相當於28g培根或45g其他加工肉品、一份未加工紅肉相當於85g豬肉、牛肉或羊肉）。

國民健康署建議民眾應採取均衡飲食，減少食用紅肉及加工肉類。按國健署建議，均衡飲食包含全穀雜糧類、乳品類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、及油脂與堅果種子類，按個人狀況不同，有不同的份量攝取建議，民眾可以上國健署網站查詢。