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為停車位吵了14年 68歲餐廳員工拿刀刺死鄰居

聯合新聞網／ 綜合報導
受害男子達恩因失血過多當場死亡。圖擷自每日郵報
受害男子達恩因失血過多當場死亡。圖擷自每日郵報

英國一名餐廳員工因停車問題跟鄰居不合長達14年，近期兩人再次發生衝突，餐廳員工一時情緒失控，竟失手持刀刺死對方。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，68歲的威利斯（Alder Willis）在工業區的三明治店工作，但過去至少14年，他常常和在附近工作的35歲男子達恩（Andrew Darn）起衝突。據報從2010年起，兩人就因停車常常起爭執，沒想到積怨已久的威利斯會一時失控殺人

據紐卡素刑事法院（Newcastle Crown Court）文件指出，今年3月27日早上8點左右，威利斯和達恩在工業園區的街上相遇，隨即發生衝突。達恩先向威利斯揮了一拳，緊接著威利斯便從口袋中掏出一把刀，刺向達恩。由於這一刀傷及心臟附近的主動脈，即使達恩試圖回到車內要就醫，最後還是因失血過多而死於現場。

據悉在案發前一天，達恩的老闆赫奇科克（Linda Hedgcock）在公司門口丟食物餵海鷗，這時威利斯的伴侶克拉克（Susan Clark）正好路過，剛好被食物打中。當下克拉克就用拐杖打了赫奇科克的頭，威利斯也出面威脅要刺死達恩。

威利斯辯稱，自己身上有刀，是因為工作拆包裹要用，他也宣稱自己在事發當下沒有意識到自己持刀刺中對方。據了解，當天他對伴侶克拉克說「15年後再見」，也曾向其他人說：「看來我去不了貝尼多姆（西班牙海灘度假勝地）了，我好像殺了人。」

目前該起兇殺案仍在審理中。

停車位 殺人

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