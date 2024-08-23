歐巴配櫻花妹越來越多！韓男狂讚日女一特質「簡直女神天使」

異國交往結婚，總是給人一種浪漫的感覺。2022年韓國男性與日本女性的婚姻件數來到840件，和前一年相比增加了40.2％。日本2021年的統計也發現，在6682組外國人男性和日本女性的夫婦中，有1561組男方為韓國人。顯示歐巴配櫻花妹的情侶及夫妻組並不少，且有上升的趨勢。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名亞紀的29歲女性表示，她因為看到朋友和韓國歐巴交往，很羨慕對方男友長得帥之外，平時還經常獻殷勤，逢年過節都會送禮，交往100天還會慶祝，簡直把女方當成公主般捧在手心，讓她也決定要學習韓文。

東京新大久保有一間居酒屋，成為了日本女性和韓國男性認識、相約的熱門地點。裡頭女性都是日本人，男性則有三到四成的韓國人，店內DJ則播放著K-POP流行樂。有女性顧客大方承認自己曾在這和韓國男子看對眼，馬上就到對方住處發生一夜情。

一位31歲的韓國男子表示，韓國男性從小就被教育要尊重、禮讓韓國女性，結果讓女性認為這些都是理所當然的，不僅從不感謝，還動不動就嫌棄有的沒的。反而是日本女性，即使是幫忙打開門這種小事，都會特別說謝謝，個性好到讓他們覺得有如女神或天使一般。

另一方面，韓國男性也覺得日本女性的性慾強，且不少人從青少年時期，就接觸過日本的成人影音，曾有日本成人片男優到韓國出外景時，被學生要求簽名。這讓韓國人對日本女性有更多想像，進而增加了想找一個櫻花妹伴侶的動機。