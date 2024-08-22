才剛抱抱完「手都還沒離開」 印度男秒被冷氣砸死、朋友重傷
印度上周發生一起冷氣砸死人的悲劇。一名男子坐在機車上和朋友說話，接著兩人簡短擁抱了一下，分開的瞬間一台冷氣從2樓墜落，直接砸在男子身上，最終送醫不治，一旁的朋友則受到重傷。
根據《印度快報》報導，印度德里一名男子坐在機車上，與站在路旁的朋友聊天，接著兩人的手搭在彼此背上簡短擁抱一下，分開的瞬間、朋友的手都還沒放下，一台冷氣從2樓墜落，直直砸中兩人。
從監視器畫面可以看到，冷氣先撞到朋友的頭，接著整台機身砸在男子身上後彈到地上，兩人倒地不起。同時間路上還有一名幸運閃過災難的路人，趕緊上前查看男子傷勢。
最終男子送醫不治，朋友則重傷，無法提供聲明。警方已依危害他人生命或人身安全、過失致死等罪名立案調查。
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