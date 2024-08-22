觀光客太多！姬路城擬訂「雙重票價」外國人收6倍 4成民眾反對
疫情結束加上日圓貶值，造成大批外國遊客湧入日本，雖然促進了觀光產業，但過於龐大的人流，也造成了一定負擔。像是被列為世界遺產的景點姬路城，就研擬提高外國遊客的入場費用，制訂日本客與外國客不同的「雙重票價」，卻遭致許多質疑聲浪。
根據日本媒體「時事通信社」報導，2023年造訪姬路城的遊客約有148萬人，其中外國遊客佔3成。而和前一年相比，總訪客人數增加1.5倍，但外國遊客部分卻足足增至4.5倍，因此姬路市長清元秀泰才在六月提出增加外國遊客票價的想法。
清元認為觀光客人數太多，造成建築維持管理、清掃等等的負擔，初步規劃是將外國人的票價提升至約30美元（約新台幣959元），姬路本地人則只要5美元（約新台幣160元）。這個想法也獲得大阪府知事吉村洋文的支持，認為大阪城也應該考慮。
像是泰國的「泰姬瑪哈陵」，或者埃及的「吉薩金字塔」、柬埔寨的「吳哥窟」等等世界知名景點，都有導入雙重票價措施。日本近來也有餐飲業者，針對本國人和外國遊客制訂不同價格。
然而，共通點數系統商「Ponta」調查卻發現，有高達四成的民眾不贊同設立雙重價格。熟悉觀光政策的西川亮准教授也指出，將日本和外國人的票價做區分，很可能會產生偏見與歧視。顯示這件事情的推動，還需從長計議。
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