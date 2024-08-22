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「缺米」登關鍵字！酷暑加觀光客狂銷庫存 日本人哀號買嘸米

聯合新聞網／ 綜合報導
日本近來出現缺米的問題。示意圖。圖／Ingimage
日本近來出現缺米的問題。示意圖。圖／Ingimage

白米是日本常見的主食，像是壽司、丼飯或飯糰等等，許多日式料理都必須用到米飯。然而對白米的需求日漸升高，加上氣候異常影響產量，讓日本近來意外出現了「缺米」的問題。

根據日本媒體「NHK」報導，福井縣福井市風卷町一家農會，從上個月開始就收到首都圈和關西圈的大量訂單，因此到了本月10日，去年產的白米就已經通通銷售一空。目前福井縣正在出貨其他新米，但價格預估會比原本再提高三到四成左右。

社群網站上也不斷有人分享資訊，表示在各通路已找不到白米能買了，或者就算有貨，價格也偏高。在進入八月到八月中左右，GOOGLE的「米不足」、「沒有米」等相關搜索數也明顯攀升。

農家指出，由於去年氣候異常炎熱，影響了各地白米的種植狀況。加上過去因為疫情，外食需求減少，本來就有縮減產量。如今疫情退去，外國觀光客回籠，大幅增加白米的需求，才會造成缺米的狀況。

根據日本農林水產省的統計，白米存量確實來到1999年開始統計以來的新低。不過他們也指出，8月本來就是新米出貨前的空窗期，是一年之中白米存量最少的時候，目前也已經確保了必要的量，呼籲民眾不要恐慌囤米，照常選購即可。

日本 白飯

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