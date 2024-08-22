「富士山LAWSON」黑布幕趕走觀光客 當地餐廳「生意腰斬」急尋對策

富士河口湖町車站外一家LAWSON便利商店，因為和富士山相搭的特殊景象，過去引來許多觀光客拍照打卡，結果造成人潮過多，影響店家和居民，日前一度架設黑色布幕阻擋。但在這個月，又傳出布幕暫時撤去的消息。

根據日本媒體「朝日新聞台」報導，由於颱風的關係，富士河口湖町在15日暫時撤掉了布幕。在布幕撤除之前，仍有不死心的觀光客，會到這家LAWSON附近徘徊，而且布幕上也出現破洞，讓人還是能夠透過洞口拍攝富士山LAWSON。但在設置布幕之後，人流確實明顯減少。

日本媒體「日刊現代」指出，富士山LAWSON景點在國外爆紅後，大批外國觀光客來到此處朝聖，不少人垃圾亂丟、擅闖馬路和私有地，造成當地居民不便，才會設置布幕。

只是，此舉雖然確實有效減少觀光亂象，卻也難免影響到當地的觀光生意。當地相關單位透露，像是附近的餐廳受惠於拍照人潮，原本都生意興隆，但自從裝設布幕之後，客人就減少了一半左右。因此目前也在研擬對策，考慮除了架設布幕，是否還有如加強警備人員、多設置垃圾桶和廁所等等的方法，既能保留住觀光人潮又減少公害。