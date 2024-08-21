幫派犯罪嚴重 瑞典將與丹麥挪威密切合作打擊犯罪

瑞典幫派犯罪問題嚴重，瑞典司法部長今天訪問丹麥，並與丹麥、挪威司法部長會面，3國部長討論進一步合作，希望能更有效打擊跨國犯罪。

瑞典司法部長斯特莫（Gunnar Strommer）今天造訪丹麥首都哥本哈根（Copenhagen），與丹麥司法部長胡莫加德（Peter Hummelgaard）一起討論兩國如何共同打擊犯罪。

在記者會上，兩國司法部長表示，瑞典與丹麥將就防範幫派濫用數位管道進行非法行為更加緊密合作。

幫派濫用數位管道吸收年輕人的問題嚴重，斯特莫表示，防範這樣的情況發生對兩國都有好處。胡莫加德也表示，幫派暴力是沒有國界的，因此需要採取更強烈的手段。

除了兩國司法部長會面之外，兩國的警政署長也藉此機會碰面，討論相關事宜。

斯特莫說，瑞典政府對於此事相當重視並嚴正以對。對於瑞典是否危害了鄰國的治安，他則表示，互相責怪沒有太大的意義，目前的現實就是，幫派犯罪手段創新並且跨越國界。

他表示，目前確定的是，丹麥幫派開始利用瑞典的數位管道去招募執行非法行為的代理人。他說，兩國政府與司法警政單位都有高度合作共識與意願，至於實際上要如何進行則需要更多討論。

胡莫加德說，兩國利用這次機會討論此時此刻能做什麼，也希望可以加強調查合作將在數位世界背後的犯罪主謀繩之以法，這些人想必是身處在瑞典丹麥以外的其他國家，指使犯罪。

除此之外，挪威司法部長梅爾（Emelie EngerMehl）對挪威媒體表示，瑞典與挪威兩國的警察將開始共同巡邏，希望能更有效的打擊幫派犯罪。

這是挪威警方主動要求而促成，梅爾表示，挪威警方將能夠在更多方面與瑞典警方共同合作，兩國警察也會開始有共同巡邏的機會。

挪威司法部長雖然沒有出席丹麥與瑞典司法部長的會議，但也特地到哥本哈根與兩國司法部長會面，在餐敘場合討論相關事宜。

胡莫加德表示，自4月起，有25名瑞典籍公民被丹麥幫派僱用並在丹麥從事非法行為。8月初至今，丹麥發生多起謀殺事件，逮捕4名瑞典公民。

瑞典國內幫派問題嚴重，幫派吸收未成年人執行槍擊與放置炸彈等非法行為，在丹麥也發生了類似事件。自8月1日至6日為止，在丹麥首都哥本哈根發生2起槍擊案與1起爆炸案，共有4名瑞典公民疑似涉案被捕，其中有2名還是16、17歲的青少年。

丹麥8月9日開始對瑞典入境丹麥的車輛加強盤查，引起通勤兩國的族群反彈。