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波士尼亞校園驚傳槍響 職員殺同事3人喪命

中央社／ 塞拉耶佛21日綜合外電報導

巴爾幹半島國家波士尼亞-赫塞哥維納警方表示，西北部1所中學的3名職員今天遭同事槍殺身亡，凶手犯案後企圖自戕。

法新社引述該國媒體報導，當地時間上午10時（格林威治時間8時）左右，位於桑士基莫斯特鎮（SanskiMost）的學校發生槍擊案，當時校內教師正在開會籌備新學年，沒有學生在場。

警方發言人貝加諾維奇（Adnan Beganovic）告訴國家廣播電台，「男子使用1把軍用槍械，即1把自動步槍，殺死校內3名員工並試圖自殺」。身受重傷的凶手已轉送北部巴尼亞盧卡市（Banja Luka）的醫院接受治療。

警方未說明犯案動機；當地媒體則報導，該名男子的身分是面臨紀律處分的工友。

巴爾幹半島上次發生校園槍擊案是在2023年5月，地點位於塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade）。當時1名青少年持槍殺害10人，其中9人為同班同學。

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