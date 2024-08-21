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東京晚間暴雨！多地鐵站驚見「瀑布」 大水湧入慘淹畫面曝光

陸需求低迷、生產過剩 全球鋼鐵業陷寒冬

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
陸廠積極出口過剩鋼鐵下，各國業者面臨嚴重低潮。路透
陸廠積極出口過剩鋼鐵下，各國業者面臨嚴重低潮。路透

中國大陸房市萎靡不振，重創鋼鐵需求。全球鋼鐵龍頭生產商的陸廠寶鋼說，該產業面臨寒冬，進入長期調整階段。陸廠積極出口過剩鋼鐵，導致世界鋼鐵業面臨嚴重低潮。

CNBC報導，中國大陸是鋼鐵最大生產國，每年產量占全球的一半以上。該國也是主要的鋼鐵和鐵礦砂消費國。大陸需求低迷，重創相關商品價格。財經資料供應商Wind數據顯示，今年來當地鋼筋價格大跌20%以上，至每噸人民幣3,208元；據FactSet，作為鋼鐵原料的鐵礦砂，今年來價格也重摔28%。

美國銀行（BofA）亞太基礎材料暨油氣主管Matty Zhao表示，疲軟需求日益打壓業者利潤，大陸鋼鐵業陷入困境。由於中國房市仍舊「非常虛弱」，預料需求低迷將持續到2025年。她說，陸廠過去12個月來虧損日增，開始想辦法出口，以取得更好的價格，並警告陸廠傾銷鋼鐵，可能會導致出口地點供給過剩，傷害當地鋼鐵業者的股價。

相關效應已經浮現，全球鋼鐵業二哥阿塞洛米塔爾集團（ArcelorMittal）財報遜色，主因大陸鋼鐵生產過剩、大舉出口。該集團發言人說，歐美鋼鐵價格跌破邊際成本（marginal cost），當前的市場情況無法持續。

德國鋼鐵商Salzgitter上半年也出現虧損，原因是產能過剩與大陸出口。

花旗分析師說：「中國出口對全球各地的鋼鐵生產展望，帶來實質衝擊」。大陸7月鋼鐵淨出口達5,710萬噸，要是此種速度持續到年底，該國鋼鐵出口將年增17%。

主管 美國

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