越南6歲童木薯叢失蹤5天 靠吃野果喝溪水存活

越南安沛省一名6歲男童失蹤5天4夜，今天下午在一片木薯叢中被林務工人尋獲。男童靠著吃野果、喝溪水活下來，被找到時疲累得站不起來，所幸全身除了蚊子叮咬並無外傷。

越南民智報（Dan Tri）報導，安沛省（Yen Bai）6歲鄧姓男童17日與父母一起到同村親戚家吃飯過中元節，當天下午和堂兄妹們一起到附近溪邊玩耍，就在大家都在摘野果時，男童獨自跑進一片木薯叢裡後就失蹤了。

當地政府這幾天出動約150人輪番尋找男童下落，甚至因為擔心男童已遭遇不測，還將男童失蹤處附近的一處池塘水抽光。直到今天下午一群林務工人在午休時間沿著木薯叢裡的哭聲走近，終於發現鄧姓男童。

找到鄧姓男童的李文囊（Ly Van Nang）指出，中午大夥午休吃飯時，一名剛上完廁所回來的工人慌張地告訴大家木薯叢裡有孩子在哭。當眾人走近時，果真聽到哭聲，「大家當時有點害怕，以為遇到鬼」。

一群人繼續往木薯叢走去，看到全身沾滿汙泥的鄧姓男童。男童虛弱地說：「我好累，站不起來，叔叔、伯伯扶我一下」。李文囊背起了男童，一步步走到工作休息處，並給男童吃麵包、米飯和牛奶。

鄧姓男童被尋獲的地點與一開始失蹤的地點相距約6公里。鄧姓男童表示，迷路了很多天，一直想找回家的路，卻一直找不到路。他說，這幾天都喝溪水及吃野果。經檢查，男童只有被蚊子叮咬，並無其他外傷。