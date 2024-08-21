13天沒發文！網抓包JK羅琳疑偷刪留言 阿爾及利亞貼「台灣珍奶」酸爆

巴黎奧運期間，阿爾及利亞女子拳擊選手、巴黎奧運66公斤級金牌得主克莉芙（Imane Khelif）與我國選手林郁婷一起捲入性別風波，而《哈利波特》作者JK羅琳與特斯拉執行長馬斯克曾多次在「X」平台（原為Twitter）公開評論，讓克莉芙決定向法國當局提出刑事訴訟。近日，就有網友發現，JK羅琳已長達13天沒有發文，並疑似偷偷刪掉27則留言。

綜合外媒報導，克莉芙委任律師布迪（Nabil Boudi）證實，在9日提交給法國當局的控訴書中，JK羅琳與馬斯克皆因「加重網路騷擾行為」被列在刑事控訴中。外媒稱，在法國，網路霸凌恐判處2至5年有期徒刑，及2萬6000英鎊至3萬9000英鎊罰款（約新台幣108萬至162萬元）。

日前，有網友在X指出，自從克莉芙提起訴訟，JK羅琳已有13天沒有發推文，且偷偷刪除27條留言。此外，一直以來都力挺克莉芙與林郁婷的阿爾及利亞國家足球隊，更是轉發該網友的推文，並附上「珍珠奶茶」的圖片。

貼文一曝光，許多外國網友紛紛留言表示，「讓拳擊戰勝黑魔法」、「這個X帳號（阿爾及利亞國家足球隊）的小編應該獲得加薪」、「我認為她（JK羅琳）刪除留言很有趣，她真以為那些律師沒有截圖嗎？」、「她（JK羅琳）終於沒有再發文了」。

據了解，這並非阿爾及利亞足球國家隊首次公開發聲，過去他們也曾針對國際拳總（IBA）記者會答非所問的表現，在官方X發文痛批IBA根本是小丑。