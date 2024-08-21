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日內瓦湖海灘多處汙染嚴重 6成來自塑膠合成纖維

中央社／ 日內瓦20日綜合外電報導

法國與瑞士聯合監管機構今天表示，日內瓦湖（Lake Geneva）多處海灘汙染程度告急，部分原因是測得過多微塑膠纖維。

法新社報導，研究人員發現「令人擔憂的」塑膠微粒密度，在每平方公尺可測得7600個塑膠微粒，且長度從0.3毫米到5毫米不等。

受日內瓦湖水域保護國際委員會（Cipel，暫譯）委任，該研究在2021年和2022年由法國和瑞士合作成立的日內瓦湖保護協會（ASL，暫譯）執行。

這個西歐最大湖橫跨法國與瑞士，專家從這兩國共25處海灘取得樣本。

檢測結果顯示約60%塑膠微粒是塑膠合成纖維。這些細小物質在洗衣過程中被濾出，或是穿著磨損後流入水中。

據100名志工回報，餘下40%則來自肉眼可見的微塑膠碎片。

多數被測得的微粒都小於2.5毫米。食物包裝、菸蒂和工業塑膠顆粒則是最常被辨識出的汙染來源。

Cipel和ASL認為，教育民眾和地方當局如何降低塑膠湧入湖內是基本作為，這包含減少通過降雨落入湖中的汙染物。

兩組織指出，雖然歐洲聯盟已採用多種積極措施，例如在2025年前強制要求洗衣機加裝預處理過濾器，但相似提議卻遭瑞士政府拒絕。

塑膠微粒 日內瓦 瑞士

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