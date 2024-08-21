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大馬國家反詐騙平台 AI追蹤詐騙金錢流向

中央社／ 吉隆坡21日專電

馬來西亞昨天啟動國家反詐騙平台，平台採用能夠持續更新的模組化設計機制，運用人工智慧辨別、分析或預測可疑交易項目，快速追蹤詐騙金錢流向，打擊網路詐騙案件。

新海峽時報（New Straits Times）報導，國家反詐騙平台是由馬來西亞國家銀行（中央銀行）、馬來西亞支付網有限公司（PayNet）與金融機構推出的反詐騙平台，藉以強化既有的國家詐騙應對中心（NSRC）應變能力。

大馬第二財政部長阿米爾韓沙（Amir HamzahAzizan）表示，國家反詐騙平台（NFP）將有效打擊大馬頻傳網路詐騙犯罪，這項平台昨天正式啟動，改變昔日由人工且耗時的國家詐騙應對中心處理程序。

阿米爾韓沙指出，國家反詐騙平台有效提升打擊網路詐騙的策略，目前共有16家金融機構參與，反詐騙平台透過試行階段，成功減少詐騙案追蹤時間達75%，遭金融機構凍結的可疑詐騙金額月平均增加馬幣400萬令吉（新台幣約2800萬元），盼今後更多金融機構加入。

他認為，國家反詐騙平台能大幅降低檢測是否為詐騙金額時間，有效降低可能的帳戶損失。

國家銀行總裁阿都拉昔（Abdul Rasheed Ghaffour）說，全球去年詐騙損失逾美金1兆元，大馬遭詐騙損失雖相對輕微，仍不能掉以輕心，要積極面對詐騙犯罪威脅。截至今年6月，國家詐騙應對中心已調查逾1萬2000份文件，凍結約馬幣7200萬令吉金額。

大馬媒體報導，大馬首相署曾於2022年10月成立國家詐騙應對中心，盼成為處理網路金融犯罪行動中心，但國家反詐騙平台成立後，能運用人工智慧整合並追蹤來源不同的金融交易數據。

網路金融 詐騙 馬來西亞

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