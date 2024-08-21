日本船用引擎製造業再傳造假 川崎爆油耗數據不實

日本船用引擎製造業繼IHI原動機及日立造船旗下子公司接連發生造假油耗數據後，川崎重工業今天也出面宣布，過去24年來造假油耗數據的引擎數量共673台。

日本日立造船公司7月5日宣布，兩間子公司涉嫌造假船用引擎油耗數據，總計數量1364台，時間長達20年以上。IHI原動機（IHI Power Systems）今年4月也被確認造假數據，國土交通省已要求日本19家船用引擎製造公司調查有無違規，並在9月底提出相關報告。

日本TBS電視台報導，川崎重工業今天宣布，過去一段時間持續造假船用引擎等油耗測量數據。

這次被察覺的數據造假，是負責製造供商船使用引擎等的川崎重工業，有關引擎組裝後進行試運轉的資料，所記載的油耗數值跟實際測得的不同。

目前已知川崎重工業從2000年後製造並提供給國內外業者的674台船用引擎，幾乎全數都有數據造假的情況，數量高達673台。

川崎重工業表示，有關數據造假的引擎，目前並沒有確認有影響到安全性的案例。

日本政府國土交通省已對川崎重工業下達指示，在釐清事實全貌同時制訂防止再度發生的對策，並在今年9月底前提出報告。

日本經濟新聞報導，川崎重工業日前還被察覺提供金錢和貴重物品給海上自衛隊潛艦組員等人的問題，川崎重工業社長橋本康彥說，沉重接受接連發生的違規事件，將盡全力改革企業文化。