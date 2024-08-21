新機型零件性能不符設計要求 波音暫停試飛777X
美國波音公司（Boeing）今天告訴法新社，在發現777X廣體客機一個連接發動機和機身的零件故障後，已經暫停這款新機型試飛。
法新社報導，這家美國航空巨擘透過聲明表示：「在定期維修期間，我們發現一個零件的性能不符合設計要求。」
聲明內容證實專業飛航網站The Air Current稍早報導說：「我們團隊正在更換這個零件，希望從這個零件進行了解，準備好就會恢復試飛。」
近年來飛安和品質管控引發的疑慮困擾波音。美國阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）1架737 MAX 9飛機1月又發生近乎災難事件，使其再受壓力。
2013年11月推出的777X廣體客機計畫是受歡迎的777系列最新機型。
這款新型飛機將提供3種型號，分別是777-8、777-9和777-8貨機。波音指出，導致試飛暫停的是777-9連接發動機和飛機結構的零件。
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