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日本岩手山發生地殼變動 氣象台籲留意火山活動

中央社／ 東京21日綜合外電報導

日本仙台管區氣象台因為觀測到岩手縣岩手山發生代表山體膨脹的地殼變動，認為火山活動可能性升高，今天中午前已發布臨時解說情報，呼籲民眾留意後續資訊。

日本放送協會（NHK）報導，仙台管區氣象台表示，岩手山從今年2月左右開始被觀測到代表山體膨脹的地殼變動，截至8月止的變動量，已達到跟火山活動頻繁的1998年活動初期所觀測到的相同規模。

再者，與岩手山相連的黑倉山附近，未達公布標準的微小火山性地震也從今年5月左右起開始增加，並在7月下旬以後更為增加。

氣象台從上述情況研判岩手山的火山活動可能升高，今天中午前已發布臨時解說情報。

雖然尚未提升火山噴發警戒等級，但氣象台會在出現「火山性地震增加」或「火山氣體增加」等與平常不同的火山活動時，對外發布臨時解說情報。

氣象台目前將岩手山噴發警戒等級維持在1級，未來如果火山活動更為頻繁，可能會將等級提升到2級，呼籲民眾留意後續資訊。

根據日本氣象廳訂定的火山噴發警戒等級，1級代表留意活火山；2級是進行火山口周邊管制；3級是實施入山管制；4級代表高齡者等人避難；最高的5級代表所有人避難。

地震 岩手 日本

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