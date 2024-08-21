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蘇格蘭藥物濫用致死增 續居歐洲前列

中央社／ 倫敦20日綜合外電報導

官方統計今天顯示，蘇格蘭去年藥物濫用致死人數增加，這方面的死亡率持續位居歐洲前列。

法新社報導，數十年來，濫用藥物致死問題貽害蘇格蘭一些最貧困的社區，時常被視為「國恥」。

蘇格蘭國家檔案館（National Records of Scotland）表示，2023年有1172名蘇格蘭人因藥物致死，比2022年多121人，增幅約12%。

蘇格蘭在2022年創下5年來最低的藥物致死人數，引發藥物濫用抗戰出現轉折的希望。

與2021年相比，2022年死於藥物濫用的人數少了約279人。

蘇格蘭國家檔案館人員哈克斯頓（Phillipa Haxton）說：「長期趨勢顯示，藥物濫用致死案件仍比20多年前常見許多。」

根據統計，去年80%的藥物致死與鴉片類藥物有關，例如海洛因和美沙冬（methadone）。

這些數字也凸顯異硝氮烯（nitazenes，俗稱「科學怪人」）等超強合成鴉片類藥物的威脅日益嚴重。

藥物濫用 蘇格蘭

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