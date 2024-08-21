日本減少食物浪費 將廚餘發酵可餵豬

日本的發酵文化興盛，居然還可以拿來處理廚餘？日本近來有產官學合作，研發出用廚餘發酵再製的豬飼料，希望能減少日本大量的食物浪費。主導合作的廠商高橋晃指出，日本有3分之2食物是進口，每年產生2840萬噸廚餘，若能將更多廚餘轉換成豬飼料，有助減少浪費、增加國產豬肉，降低購買進口食物的負擔。

40%垃圾燒成廚餘

根據《英國廣播公司》報導，日本每年有3分之2的食物進口，其中畜牧動物更高達4分之3，而且日本有40%的垃圾焚化都是在燒食物或廚餘。隨著日本希望2030年減少46%碳排、2050年達到淨零碳排目標，減少廚餘成為日本食物生態公司老闆高橋晃努力的目標。

其實早在1998年，日本畜產類食品價格大漲時，政府就曾推出政策，希望鼓勵民間減少浪費食物，動科系出身的高橋也曾多次嘗試，但因廚餘種類複雜、水分量過多，因此不好處理又容易造成環境髒亂，加上去除廚餘中的水的效益，其實與直接燃燒差不多，但高橋後來決定嘗試日本最古老的藝術：發酵法來處理廚餘。

日本獨特的發酵文化，使得包括醬油、醃漬物等食物聞名全球，甚至還誕生獨特的「侍酒師」職業（品酒、決定酒與食物搭配等），且讓日本的發酵科學相當發達，在國際有舉足輕重的領先地位。因此高橋晃便與政府合作，利用乳酸發酵法製造出液體豬飼料，過程中曾經歷不少挫折，包括餵食效果不好、細菌無法培養成功等。

塑膠浪費也嚴重

但目前的成品出來，該飼料可以在陰涼處、不用冷藏就可保存10天，而且比起一般飼料減少70%碳排。目前高橋的工廠每天可處理40噸廚餘，不過他還在設法減少回收廚餘再產生的廢棄物，目前製作完飼料後，還會有約3到5%的浪費。

《今日日本》提到，除了食物浪費以外，日本的塑膠浪費問題也相當嚴重，而政府原本也是採用焚化的方式處理，據稱有58%的垃圾可被「熱處理掉」，但仍有大量塑膠垃圾山出現，且焚燒垃圾無助減碳。

日本正嘗試透過減少包裝、自備購物袋等方式減少塑膠用量。

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