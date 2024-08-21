輝達推數位人小型語言模型 遊戲角色對話更生動
人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）今天宣布推出首款數位人小型語言模型，將在多人機甲遊戲Mecha BREAK首次亮相，改善遊戲角色的對話能力，並在搭載GeForceRTX繪圖處理器的人工智慧個人電腦（AI PC）上提供更有沉浸感的遊戲體驗。
輝達發布新聞稿說明，這款名為Nemotron-4 4BInstruct的全新終端裝置學習模型，提供更好的角色扮演、檢索增強生成與函式呼叫（function-calling）能力，讓遊戲角色能更直覺理解與回應玩家下的指令，執行更精準且適切的動作。
Nemotron-4 4B Instruct屬於NVIDIA ACE技術的一部分。NVIDIA ACE是一整套用於製作數位人的技術，可以提供由生成式AI驅動的語音、智慧與動畫。
輝達表示，多人機甲遊戲Mecha BREAK將在世界最大電玩展之一的Gamescom首次亮相，展示NVIDIAACE與數位人技術，讓玩家與機械非玩家角色（NPC）互動。機械NPC可以協助玩家根據遊戲風格或團隊需求，挑選機械化機器人、機甲，並協助客製化機甲的外型。
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