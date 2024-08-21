快訊

陳佩琪涉設人頭公司…說明後火速離去 北市聯醫1理由緩議

京華城案延燒...檢廉今再傳3名都委 政院前秘書長也成證人

AMD研發中心將落腳何處？ 經濟部證實「這2縣市」成大贏家

日本兩姊妹疑安全帶壓迫致死 專家籲用兒童座椅

中央社／ 東京21日綜合外電報導

日本日前發生一起車禍，造成車內7歲和5歲姊妹不幸死亡，警方研判死因可能是安全帶壓迫腹部。專家呼籲，就算兒童超過6歲，只要身高不滿140公分，還是建議使用兒童安全座椅。

日本放送協會（NHK）報導，福岡市今年8月18日發生公車跟「輕自動車」相撞車禍，造成輕自動車上的7歲和5歲姊妹不幸死亡。警方表示，研判這對姊妹是因安全帶強烈壓迫腹部致死。

輕自動車指的是排氣量660CC以下的四輪或三輪車輛。

這對姊妹事發時並未坐在兒童安全座椅內，日本汽車聯盟（JAF）對幼童乘車呼籲家長留意，「只繫上安全帶，在發生車禍時將對腹部及頸部造成強烈衝擊」。

這起事故發生在福岡市區一處道路上，當時行駛中的公車跟輕自動車正面對撞，造成輕自動車上7歲和5歲姊妹死亡，駕車的32歲母親左腳受傷。

儘管兩姊妹事發時坐在後座並繫上安全帶，但沒有使用相應年齡的各類型兒童安全座椅。

日本法律規定未滿6歲幼童必須使用兒童安全座椅，但JAF表示，身材嬌小的兒童僅繫上安全帶，意外發生時會有強烈衝擊經由安全帶施加在兒童頸部及腹部的危險。

因此，JAF呼籲，就算兒童年齡超過6歲，只要身高未滿140公分，還是建議使用兒童安全座椅。

日本 車禍

延伸閱讀

跨海聯名出招！全家便利商店攜日本能登米其林名店「一本杉川嶋」推海味6新品　「炭烤雞肉茶泡三吃烤飯」必嘗

我東進！日本麥當勞致敬《東方Project》歌曲「魔理沙偷走了重要的東西」

日本擬編8.4兆日圓防衛經費 再寫預算史新高

大陸「拇指西瓜」討論度飆升 專家：營養價值有差

相關新聞

輝達推數位人小型語言模型 遊戲角色對話更生動

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）今天宣布推出首款數位人小型語言模型，將在多人機甲遊戲Mecha BREAK首...

7月訪日客逾329萬人創單月新高 中韓台分居前3名

日本政府觀光局（JNTO）今天推估，今年7月訪日外國客人數為329萬2500人再創單月新高，中國以逾77萬人居各國之冠、...

奪命42人！肯亞連續殺人魔「吸血鬼」逃獄 背後竟有8警員幫忙

肯亞警方於今年（2024）7月宣布逮捕一名「連環殺人犯」，該名嫌犯被稱為「吸血鬼」，並承認自己曾殺害42名女性。不料，近日卻有消息稱，這名連續殺人犯已和...

印度性別暴力蔓延 女醫師人人自危

印度掀起抗議浪潮，這次竟是擔憂女醫師的人身安全！日前，一名印度女見習醫師在醫院遭到性侵與殺害，引發民眾大規模抗議，醫師們也發起罷工。有醫師就分享，以前覺得白衣大褂如同防護罩，但現在只感受到不安。法院指出，目前醫療環境缺乏休息室、監視錄影器與安檢措施，應立即改善。

防曬乳危害身體？ 專家：利仍大於弊

「防曬乳化學成分有害身體健康！」、「別再塗防曬了！」坐擁百萬粉絲的抖音網紅在社群如此呼籲，但不塗防曬乳卻可能使民眾罹患皮膚癌的風險大增。專家指出，民眾可能因為塗防曬乳，導致體內化學成分累積，此確實需要更多安全與健康報告，但塗防曬還是利大於弊。

大量魚類向北遷徙 海洋暖化催魚群

氣候變遷使南方水域更溫暖，迫使更多魚群向北方移動！一項海洋研究指出，挪威沿海的魚群相較以往有超過雙倍的種類棲留，與海水溫度上升有重要關聯，使得北方水域的海洋物種更具多樣性。專家警告，若過度捕撈加上忽視氣候影響，將導致海洋生態災難。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。