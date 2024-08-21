「勸世三姊妹」影像特別版 首赴海外登加國台灣文化節

創下劇場界票房天花板紀錄的現象級音樂劇「勸世三姊妹」將跨足國際，8月25日於多倫多台灣文化節、9月1日在溫哥華台灣文化節登場，透過「勸世三姊妹：影像特別版」兩大城市劇院亮相，期待以影像方式感動加拿大觀眾。

由Sonicues躍演製作、大慕可可、聯合數位文創共同出品的「勸世三姊妹」，2021年的讀劇版先在網路引發熱潮；2023年音樂劇登上舞台，門票比五月天演唱會還難買；2024年三地巡演共計2.8萬張票券，又一日內售罄。儘管沒有明星卡司加持，仍創下振奮人心的票房奇蹟。

於此同時，製作團隊積極將「勸世三姊妹」版圖推向國際，今年5月經由文策院協力，首度參與坎城影展，進行台灣原創IP介紹及連結交流；如今又在加拿大亞裔活動協會邀請下，讓「勸世三姊妹：影像特別版」首度在海外放映。

加拿大亞裔活動協會執行長，也是台灣文化節活動總策劃的吳權益對中央社說：「『勸世三姊妹』有著獨特的台灣情懷與活力，這次先透過影像版讓加拿大觀眾認識台灣本土的牽亡文化和台語文化，接下來『勸世三姊妹』團隊已計畫開啟包括加拿大在內等許多國際城市的音樂劇巡演。」

「勸世三姊妹」以雲林虎尾鄉下家庭的三姊弟家族故事作為出發，講述大姊宋國珍從小「姊代父職母職」，一手拉拔弟妹長大，養成嗆辣不服輸的個性。因為家族遺產而回鄉的三姊弟，和故鄉親族間發生了一連串令人又哭又笑的故事。

加拿大雙城－多倫多和溫哥華台灣文化節分別於8月23日和8月31日開鑼，這個有約30年歷史的年度盛會，不斷推陳出新。

從2016年起每年選定一個國家與之「對話」，去年是與荷蘭相遇，今年則探索台灣與西班牙之間的關係，敘說「赤腳與高跟鞋：佛朗明哥舞改變了一群台灣人」的故事，透過多種藝文活動和展演，讓民眾進一步認識台灣、西班牙和加拿大的美麗文化和內涵。

吳權益表示：「就像『勸世三姊妹』擴展音樂劇在不同族群的能見度及觸擊率，努力打造完整的品牌IP，加拿大台灣文化節也有鮮明的IP，它早已擺脫單純的嘉年華活動形式，旨在搭建一個跨國性的文化平台，讓台灣與世界連結。」