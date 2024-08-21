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華語教學端新招 客家擂茶令印度學生驚艷

中央社／ 新德里21日專電

印度國立英語及外語大學華語教師蕭韻文端出新招授課，藉由製作客家擂茶引起印度學生興趣，茶香讓印度學生驚艷，順勢帶動華語學習，並成功推廣台灣文化。

駐印度代表處教育組組長陳立穎19日率數名華語教師前往印度國立英語及外語大學（English and ForeignLanguages University, EFLU），觀摩華語教師蕭韻文的教學方式。

蕭韻文在課堂中仔細介紹客家擂茶的製作過程，EFLU的同學在聆聽後躍躍欲試，大家排隊輪流體驗製作擂茶，隨後品嚐了自己親手製作的好茶。

蕭韻文在過程中讓學生們重複學習各種材料的發音，讓大家一邊製作擂茶，一邊透過字詞、句子學習，不但享用到茶香，也學到華語及台灣文化。

陳立穎表示，他十分鼓勵華語教師多用這種「做中學」（learning by doing）的方式指導印度學生學習，讓他們自然地學習台灣的語言與文化。

立志在印度教授華語以及推廣台灣文化的蕭韻文，在印度教授華語已兩年半，她告訴中央社，平時授課以溝通式教學法為主，著重學生聽、說能力，這次想透過讓學生動手製作擂茶，學到相關詞彙和台灣的客家文化，藉做中學的方式提高學生興趣，達到主動學習的目的。

蕭韻文說，這次課程很成功，學生除動手做擂茶，也參加有獎徵答，並獲得台灣獎學金的相關資訊，希望未來能有更多學生到台灣學習華語，也盼能舉辦更多有趣的活動、研討會，加強台灣和印度間的學術合作與交流。

學習華語超過3年的成悅（Urgan Stabgyal）告訴中央社，他認為學習華語對未來極有幫助，尤其是能獲得較多的工作機會，這次上課，老師教大家製作客家擂茶，讓他覺得十分驚喜，因為擂茶與其他茶的沖泡方式完全不同。

另名印度學生蘇心署（Madhurjya Burhagohain）也說，他很嚮往台灣的學術自由，因此想學好華語到台灣留學，而且當天大家在課堂上的反應十分熱烈，過去沒試過擂茶的他也覺得十分驚喜，製作過程十分有趣，也覺得擂茶真的很好喝，那堂課大概是他學華語兩年多來，最好玩的一堂課。

印度教 客家文化 華語

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