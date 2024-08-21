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大馬放眼金磚國家 實現經濟外交多元化

中央社／ 吉隆坡21日專電

馬來西亞首相安華赴印度訪問，他強調，印度在金磚國家的獨特與影響力至關重要，大馬盼加入金磚國家，強化與印度的經貿關係，實現經濟外交多元化。

安華（Anwar Ibrahim）赴印度進行為期3天訪問，他今天透過社群媒體平台臉書（Facebook）發文再度強調加入金磚國家重要性。

安華在印度世界事務委員會（ICWA）演講表示，大馬透過加入金磚國家（BRICS）等政府間平台，展開多元化的經濟外交目標，藉由聯合倡議和戰略夥伴關係強化共同合作。

他指出，加入金磚國家不僅加強與印度經貿關係，也為跨產業領域與政策開啟更廣泛合作空間與機會。

安華演講認為，「全球南方」（Global South）崛起勢不可擋，將促使各國團結，包容彼此的多元與差異，這也代表一股國際社會不容漠視的聲音與力量，更是必然趨勢。

身為全球世界經濟繁榮的主要推手，他認為，「全球南方」占全球國內生產毛額（GDP）約40%，也擁有全球約85%人口。

安華認為，大馬明年擔任東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國，會強化與印度等其它對話夥伴國家對話與合作，而印度作為東協的對話夥伴國，也持續推動經濟成長，在安全合作與文化交流方面扮演關鍵角色。

安華強調，大馬與印度已從「強化戰略夥伴關係」（ESP）提升到「全面戰略夥伴關係」（CSP），為兩國關係向前邁出重要一步，相互承諾在關鍵領域深化合作，諸如能源轉型、數位化、食品安全與半導體產業。大馬在東南亞扮演領先角色。

另外，熟悉地緣政治局勢的馬來西亞默迪卡民調中心（Merdeka Center for Opinion Research）研究員李泰德（Ted Lee）指出，已開發國家多半是指北方世界，經濟相對發達，但南方世界指的是開發中國家，經濟發展偏弱，諸如南方世界、全球南方等是形容已開發國家與開發中國家在政治經濟等層面分歧。

新海峽時報（New Straits Times）報導，全球南方是指開發中國家，諸如印度、印尼、巴西、中國、巴基斯坦、墨西哥等國家。

安華（Anwar Ibrahim）雖於2019年元月間訪問印度，這次則是2022年就任首相後首次訪問印度，他訪問期間並與印度總理莫迪（Narendra Modi）會面，討論區域安全、勞工、經貿投資、旅遊等議題。

金磚國家原本包含巴西、俄羅斯、印度、中國與南非（金磚五國），去年開始擴大成員規模，以挑戰西方經濟體主導的世界秩序，伊朗、埃及、阿根廷和阿拉伯聯合大公國陸續加入金磚國家後，另有40多國表達興趣。大馬6月向巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lulada Silva）表態，準備加入「金磚國家」新興國家經濟體集團。安華7月致函「金磚國家」輪值主席國俄羅斯申請加入。

大馬媒體報導，馬來西亞目前約18萬5000名印度僑民，大馬人去年赴印度旅遊逾67萬人次，兩國交流密切。

印度 經濟發展 馬來西亞

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