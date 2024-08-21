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7月訪日客逾329萬人創單月新高 中韓台分居前3名

中央社／ 東京21日綜合外電報導
日本政府觀光局（JNTO）今天推估，今年7月訪日外國客人數為329萬2500人再創單月新高，中國以逾77萬人居各國之冠、韓國以逾75萬人次之、台灣以逾57萬人排名第3。圖／Ingimage
日本政府觀光局（JNTO）今天推估，今年7月訪日外國客人數為329萬2500人再創單月新高，中國以逾77萬人居各國之冠、韓國以逾75萬人次之、台灣以逾57萬人排名第3。圖／Ingimage

日本政府觀光局（JNTO）今天推估，今年7月訪日外國客人數為329萬2500人再創單月新高，中國以逾77萬人居各國之冠、韓國以逾75萬人次之、台灣以逾57萬人排名第3。

日本時事通信社報導，今年7月訪日外國客人數較去年同月大增41.9%，甚至比COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前的2019年同月還增加10.1%，連續兩個月創單月新高。

日本今年1月到7月訪日外國客人數加總為2106萬9900人，創統計史上最快突破2000萬人紀錄。

報導指出，在日圓維持貶值趨勢對赴日旅行有利的情況下，加上各國暑假出遊需求升高，讓日本繼6月後再度迎接單月新高。訪日外國客人數已連續5個月單月逾300萬人。

從國家或地區別來看，中國今年7月赴日旅客數高達77萬6500人居冠，較去年同月大幅成長147.8%；第2名到第4名依序為韓國的75萬7700人、台灣的57萬1700人及香港的27萬9100人。

日本 疫情

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