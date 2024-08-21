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奪命42人！肯亞連續殺人魔「吸血鬼」逃獄 背後竟有8警員幫忙

聯合新聞網／ 綜合報導
肯亞一名33歲連環殺人犯卡魯沙（Collins Jumaisi Khalusha）於今年（2024）7月被逮捕後，近日有消息稱，他已和其他12名非法入境囚犯逃出監獄。圖／美聯社
肯亞一名33歲連環殺人犯卡魯沙（Collins Jumaisi Khalusha）於今年（2024）7月被逮捕後，近日有消息稱，他已和其他12名非法入境囚犯逃出監獄。圖／美聯社

肯亞警方於今年（2024）7月宣布逮捕一名「連環殺人犯」，該名嫌犯被稱為「吸血鬼」，並承認自己曾殺害42名女性。不料，近日卻有消息稱，這名連續殺人犯已和其他12名非法入境囚犯逃出監獄，引發熱議。

綜合外媒報導，自今年7月以來，奈洛比南部穆庫魯（Mukuru）某一社區中，先後發現10具用塑膠袋捆綁、殘缺不全的屍體，之後警方在附近一間酒吧逮捕33歲嫌犯卡魯沙（Collins Jumaisi Khalusha）。對此，卡魯沙不僅承認殺害了10名女子，更坦言自己在兩年內還殺了其他32名婦女，並將肢解後的屍體丟棄，而第一位受害者就是他失蹤的妻子。

肯亞刑事調查局局長安明（Mohamed Amin）形容，卡魯沙是精神變態，「完全不尊重他人生命，是一名吸血鬼」。然而，卡魯沙在周二（20日）凌晨，在8名警官的協助下，與其他12名非法入境囚犯逃出監獄，而警方是在早上送早餐時才發現逃獄一事。

報導表示，目前涉嫌幫助卡魯沙越獄的8名警員，面臨紀律處分，目前也已經被停職，而肯亞刑事調查局正努力追緝逃犯。

殺人 監獄 肯亞

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