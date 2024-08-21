印度性別暴力蔓延 女醫師人人自危

印度掀起抗議浪潮，這次竟是擔憂女醫師的人身安全！日前，一名印度女見習醫師在醫院遭到性侵與殺害，引發民眾大規模抗議，醫師們也發起罷工。有醫師就分享，以前覺得白衣大褂如同防護罩，但現在只感受到不安。法院指出，目前醫療環境缺乏休息室、監視錄影器與安檢措施，應立即改善。

見習女醫師遭殺害

《BBC》報導，西孟加拉邦一名女性實習醫生在醫院遭到強姦和謀殺，屍體上慘遭虐待的痕跡。該事件不僅引發民眾大規模抗議、各地醫師也掀起罷工浪潮，印度最高法將此事件稱為「震撼了國家的良心」，

《衛報》報導，該事件也使得印度女性醫師充滿恐懼，婦產科醫生辛哈表示，「我過去會穿著醫師袍，在凌晨2、3點走進醫院，那件白袍就是一個保護圈，但現在這種安全感已經消失了」。

缺安檢、監視器

隨著印度進入職場的女醫生愈來愈多，現在就讀醫學院的女性占了一半以上，也有許多醫師站上街頭抗議。然而，身為醫師的辛哈表示，「我知道醫生為公眾服務，但其他職業的女性也是如此，如夜間中心的工作或擔任軟體工程師，女性在所有工作場所都應該感到安全，」

審理該謀殺案的大法官川德拉楚下令成為「國家工作小組」，設法提出方案確保醫事人員的安全，目前印度醫療機構存在缺乏休息室、監視錄影器、保全人員與適當的安檢措施。

連女童也慘遭毒手

《今日印度》報導，不僅女醫遭性侵傷害引發眾怒，兩名才在念幼兒園的女童遭園內清潔工性侵引發公憤，民眾在火車站發起抗議，列車一度停駛，約10個小時後才恢復通車。

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