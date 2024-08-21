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防曬乳危害身體？ 專家：利仍大於弊

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

防曬乳化學成分有害身體健康！」、「別再塗防曬了！」坐擁百萬粉絲的抖音網紅在社群如此呼籲，但不塗防曬乳卻可能使民眾罹患皮膚癌的風險大增。專家指出，民眾可能因為塗防曬乳，導致體內化學成分累積，此確實需要更多安全與健康報告，但塗防曬還是利大於弊。

防曬會致癌？

世界衛生組織》指出，民眾長期暴露於紫外線照射會導致皮膚癌、白內障和免疫系統損傷，防範紫外線的方式包括穿著防曬衣物、減少外出與塗防曬乳，但近年因為網紅的推波助瀾，如「防曬乳可能致癌」、「多曬太陽有益健康」等言論甚囂塵上。

CNN》報導，陽光曝曬與紫外線輻射與皮膚癌有著明確的關聯，澳洲布里斯班醫學研究所研究員妮歐表示，嚴重的輻射會導致皮膚上的DNA突變，尤其當突變發生在關乎修復DNA的基因時，皮膚細胞就會一個接著一個轉變為皮膚癌。

妮歐指出，防曬乳能有效防範紫外線傷害，主要分為「物理性防曬」與「化學性防曬」。物理性防曬成分大多為二氧化鈦或氧化鋅，會在臉上直接建立阻擋陽光的屏障；化學性防曬則能吸收紫外線，並將其轉化為熱量。

需要更多安全測驗

儘管防曬乳有助於讓皮膚免於紫外線侵害，但民眾也擔憂防曬乳的成分對身體真的有害，麻薩諸塞大學阿默斯特分校環境科學教授范登伯格指出，按照正常防曬乳的用量，確實能夠起到阻擋紫外線的效果，但同時有多少化學物質進入人體的循環系統，也是令人擔憂的問題。

她舉例說，有些防曬乳當中含有氧苯酮，該物質會阻斷體內的雄激素分泌，並影響甲狀腺素功能，還可能影響孩童神經與新陳代謝的發展。

范登伯格強調，這並非說塗防曬乳就是有害的，而是面對這些貼近肌膚的產品應該要有更多安全研究，尤其防曬對民眾來講是相當重要的事情。她本人也會使用物理性防曬乳，且每90分鐘就會補防曬，更強調「使用化學性防曬也比什麼都不用來得更好，因為皮膚癌是更真實的威脅。」

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