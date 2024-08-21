大量魚類向北遷徙 海洋暖化催魚群

氣候變遷使南方水域更溫暖，迫使更多魚群向北方移動！一項海洋研究指出，挪威沿海的魚群相較以往有超過雙倍的種類棲留，與海水溫度上升有重要關聯，使得北方水域的海洋物種更具多樣性。專家警告，若過度捕撈加上忽視氣候影響，將導致海洋生態災難。

魚群遷徙北方海域

《The Fishing Daily》報導，海洋科學家觀察到挪威沿海的魚群發生變化，並與氣候變遷和海水溫度上升有重要關聯。在海洋研究所和挪威北極大學研究團隊的一項研究表明，一些魚類正隨著海水暖化而向北遷徙。

這項分析過往25年沿海漁獲的數據顯示，地球北方水域的物種豐富度有增加趨勢，來自海洋暖化的直接影響，越來越多海洋生物往溫度較低的水域移動。目前，包括鯡魚和銀鱈等物種已開始在北方水域繁殖，並改變當地的海洋生態系統。

「挪威北部的漁獲呈現多樣化。」海洋研究所科學家林斯特羅姆表示，挪威北部的漁獲量以往僅有7種不同的魚類，如今可以捕獲的種類多達15種。他也警告，如果忽略氣候變遷對生物多樣性的影響，未來的物種和區域管理將面臨嚴重威脅，再加上過度捕撈破壞生態平衡，將導致難以挽回的災難。

破壞當地海洋生態

《安納杜魯新聞社》指出，新物種的遷徙將破壞當地的生態系統，也可能威脅沿海魚種等自然資源，對海洋食物鏈和漁業有重大影響。然而，新物種的出現也會帶來獲取新資源的機會。

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