日網友分級「機場交通方便度」 最後一名眾人看了猛點頭：只能同意

日本是旅遊觀光大國，從北海道、東京、大阪、福岡到沖繩，到處都能看到許多遊客。而外國旅客要出入日本，自然需要經由各大國際機場。但各地機場設置地點不同，有的離市區較近，也有位置比較偏遠，連日本人都感到交通不便的機場。

日本「X」網友「MapconTraveller」，最近將日本各大機場依「SABCDEZ」等級，評估每個機場的交通便利程度，並在後來參照網友意見進行修正。最終評價結果，位居第一的是S級的福岡機場，其次為A級的那霸機場。關東的羽田機場以及關西的神戶機場，則並列為B級。

而關西的伊丹機場（大阪國際機場）和東北的仙台機場，則被評為「普通」的C級。愛知縣的中部機場、北海道的新千歲機場及大阪的關西機場，則得到「滿遠的」D評價。東京成田機場則是評分為E，評價為「寧願去羽田搭機」。而在所有主要機場中評價最糟、拿到Z評分的是廣島機場，評語為「不要說自己是廣島」。

這項評分表引起網友們的熱烈討論，紛紛表示「廣島笑死，只能同意了」、「廣島完全正確」、「岡山機場也很遠，大概是D到E中間吧」、「福岡真的很方便」、「拜託給熊本ZZ」、「宮崎應該可以排進A」、「佐賀機場停車場免費，超神」、「伊丹其實還比羽田接近市中心」、「我覺得那霸和羽田差很多，福岡SS、那霸S、羽田B的感覺」、「仙台如果坐火車班次很少，感覺便利性在D以下」、「伊丹和仙台同等級嗎？我覺得伊丹還不錯啊，仙台就離仙台站很遠了」。