日本麥當勞用「AI美少女」拍廣告 慘遭一面倒炎上：看了更沒食慾

現今AI技術越來越成熟，例如AI製圖功能，只要指令輸入得宜，就能夠生成出需要的圖片，甚至有些公司行號需要宣傳圖，也可能不去委託美術人員，而是改用AI圖片代替。然而有時卻也會因為這樣，引發一些爭議。

根據日本媒體「東洋經濟Online」報導，日本麥當勞近日在官方「X」帳號上傳一段影片，這支影片利用AI技術，呈現許多美少女開心品嚐麥當勞薯條的畫面，目的在宣傳日本麥當勞從8月19日到30日這段期間，原價在330日圓（約新台幣72元）以上的中包、大包薯條，將均一特價為250日圓（約新台幣55元）。

然而這支影片上架後，卻遭到許多網友批評，紛紛留言「為什麼麥當勞要用AI？你們搞不懂問題在哪嗎」、「看了反而沒食慾，對減肥很有幫助」、「我不懂為什麼要用AI做這個」、「單純覺得畫面很恐怖」、「認真說這影片看了很噁，我去買摩斯漢堡了」、「品質太差了」。

報導分析，歷來關於AI生成圖廣告的相關爭議，往往包括品質問題、恐怖谷現象、對AI行為本身感到反感，以及質疑AI搶走人類工作機會等四個面向。這次日本麥當勞的爭議，主要集中在前兩者。其中一小段圖片的女性，還被發現左手手指有六根。不過報導也指出，這段廣告目前只在麥當勞的X平台上公開，測試的意味濃厚，但即使如此，大概也沒想到會招致這麼多批評意見。