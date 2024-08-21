遊艇沉沒義大利外海 專家：地中海變暖助長風暴

一艘豪華遊艇昨天在義大利西西里島（Sicily）外海沉沒，氣候專家和船長表示，地中海正成為一個日益危險的航行區域。

長56公尺的英國籍遊艇「貝氏號」（Bayesian）昨天遭遇激烈風暴，短短數分鐘內便沉入大海，造成1名男性喪命，另外6人失蹤，包括被譽為「英國版比爾蓋茲」的科技業大亨林奇（Mike Lynch）、他的18歲女兒漢娜（Hannah），以及摩根士丹利國際公司（Morgan Stanley International）董事長布魯莫（Jonathan Bloomer）和他的妻子茱蒂（Judy）。

路透社報導，氣候學家表示，地中海以往吸引數以百萬計遊客，包括少數有錢人搭乘超級遊艇在這片夏日遊樂海域航行，但全球暖化現象使得這類激烈又出乎意料的暴風雨頻繁出現在這片海域。

義大利氣象學會會長麥卡里（Luca Mercalli）指出，船難發生前幾天，西西里附近海面溫度在攝氏30度左右，比平常高出將近3度。

他告訴路透社：「這為這些風暴提供了巨大的能量來源。」

經驗豐富的船長也注意到地中海的變化，像是在羅馬附近海岸經營Akua航海學校的阿拉姆（MassimoAramu）。

目前在希臘附近航行的阿拉姆說，他不喜歡在西西里附近的第勒尼安海（Tyrrhenian）或西班牙巴利亞利群島（Balearic Islands）附近航行，因為這些地方「經常在沒什麼預警的情況下出現危急狀況」。

上週，一場類似風暴襲擊巴利亞利群島，導致數艘遊艇被沖上岸。巴利亞利群島包括伊維薩島（Ibiza）和馬約卡島（Mallorca）。

曾橫渡大西洋並撰寫多本航海書籍的前船長蓋洛（Giuliano Gallo）表示，地中海正變得更像加勒比海，許多船隻會在一年中的某些時段避開加勒比海部分區域，「但地中海的情況更難以預料」。

另一個地中海氣候更加不穩定的跡象出現在一年前，當時由所謂地中海颶風（medicane）引發的洪災在利比亞造成數以千計民眾喪命，而溫暖的海水助長了這種風暴。

一艘船隻昨天停泊在貝氏號旁邊，但並未受損，船長博納（Karsten Borner）表示，昨天的風暴「非常狂暴，非常激烈，水量很大，我認為是一個像龍捲風的旋轉系統」。

他也將這類風暴的部分原因歸咎於夏季更頻繁的酷熱天氣。

博納指出：「對地中海來說，水溫…太熱，肯定會引發劇烈的暴風雨，就像一週前發生在巴利亞利群島，或兩年前發生在科西嘉島（Corsica）的狀況一樣。」