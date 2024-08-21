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瑞典上半年人口成長 創21世紀以來最低

中央社／ 斯德哥爾摩20日專電
2024年上半年瑞典全國人口成長1600人，創下21世紀以來每半年期人口成長數量最低紀錄。示意圖／ingimage
2024年上半年瑞典全國人口成長1600人，創下21世紀以來每半年期人口成長數量最低紀錄。示意圖／ingimage

瑞典統計局公布2024年上半年人口增加1600人，創下21世紀以來半年期人口成長最小，原因可能跟瑞典政府近期積極清查人口，並將移出者的人口登記移除有關。

瑞典統計局（Statistics Sweden, SCB）今天發布新聞稿，公布2024年上半年瑞典全國人口成長1600人，創下21世紀以來每半年期人口成長數量最低紀錄。2023年同期統計的半年期人口成長數量為2萬3800人，而2022年同期則是3萬5500人。

根據瑞典統計局的統計，截至2024年6月30日止，瑞典總人口數為1055萬3300人。

瑞典統計局的新聞稿中表示，雖然去年與今年上半年的新生兒數量都比過去幾年少，但造成人口成長數字這麼低的主要原因應該是由於登記外移的人口增加。

2024年上半年登記為外移的人口就有4萬4100人，是去年同期的兩倍，這跟瑞典國稅局近來積極清查人口登記狀況有關。

瑞典國稅局去年開始加強清查確實居住在瑞典的人口登記狀況，並將移出瑞典的人口登記移除。因此可以推斷，實際上在上半年移出瑞典的人應比數據上顯示的更少。

瑞典的出生率已經連續幾年下降，去年的新生兒數量是20年來最低，每位婦女的平均生育率也是最低，平均一個婦女生育1.5個小孩。

今年上半年瑞典的新生兒數量為5萬500人，也是近21年來的最低，比去年同期少了2%。

新生兒 瑞典 生育

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