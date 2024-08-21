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外國客大行李霸佔新幹線行李區！日乘客乖乖訂位無處擺不爽了

聯合新聞網／ 綜合報導
日本新幹線規定帶大型行李箱上車需事前預約，但仍有許多人沒有遵守。美聯社
日本新幹線規定帶大型行李箱上車需事前預約，但仍有許多人沒有遵守。美聯社

日本東海道、山陽、九州、西九州新幹線規定，如果旅客攜帶長寬高總和在「160公分以上、250公分以下」的行李箱，就必須預約位於車廂間的行李放置處，以及車廂座位後方的行李放置區。若是行李箱三邊總和超過250公分，則禁止帶上新幹線。然而，現今仍有許多觀光客並沒有遵守這項規定，引發其他乘客不滿。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，有網友在社群網站上抱怨，表示自己訂好了附行李位置的新幹線車票。結果進了火車，發現座位後方的行李放置區，已經被塞滿了外國觀光客的行李箱，而這些外國客根本沒有預約行李箱的位置。

這位苦主指出，這不僅害他的行李沒地方擺，連在座位上時，都因為行李太多，沒辦法讓椅子躺下來。加上車程途中沒有任何列車人員經過，因此也無法申訴問題。而這樣的情形，最近在新幹線越來越普遍。

報導指出，如果事前預約放置行李，搭配指定席座位的套票，就不會額外追加費用。如果沒有事前預約，就將大件行李帶上車，則得追加1000日圓（約新台幣220元）的手續費，車上也一直廣播宣導行李需要提前預約。然而如今看來，依然仍有許多人沒有確實遵守，使得部分乖乖預約行李位置的旅客，反而沒有空間可以使用，造成不滿發生。

東海道、山陽、九州、西九州新幹線放大行李需要事先預約 圖擷自JR西日本網站
東海道、山陽、九州、西九州新幹線放大行李需要事先預約 圖擷自JR西日本網站

新幹線 日本 行李箱

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