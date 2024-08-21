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英科技大亨林奇、金融高層船難失蹤 遺體恐卡船艙內

中央社／ 羅馬20日專電
英國豪華風帆遊艇「貝氏號」19日清晨在西西里首府巴勒摩以東的波尼切洛港口附近，遭遇強烈風暴突襲後沉沒，造成至少1人死亡6人失蹤。 歐新社
英國豪華風帆遊艇「貝氏號」19日清晨在西西里首府巴勒摩以東的波尼切洛港口附近，遭遇強烈風暴突襲後沉沒，造成至少1人死亡6人失蹤。 歐新社

英國科技大亨林奇、摩根士丹利國際公司董事長布魯莫搭遊艇度假，昨晨在義大利西西里島外海發生船難失蹤，經2天搜救仍未尋獲。搜救單位研判，罹難者遺體恐卡在船艙內，但沉船深達海底50公尺使搜尋十分困難。

英國豪華風帆遊艇「貝氏號」（Bayesian）19日清晨在西西里（Sicily）首府巴勒摩（Palermo）以東的波尼切洛（Porticello）港口附近，遭遇強烈風暴突襲後沉沒。船上22名乘客有15人立刻獲救，1名廚師的遺體被尋獲，6人失蹤。

失蹤者包括曾創立英國最大軟體公司Autonomy的科技大亨林奇（Mike Lynch），林奇的妻子巴卡雷斯（Angela Bacares）與18歲女兒漢娜（Hannah），摩根士丹利國際公司（Morgan Stanley International）董事長布魯莫（Jonathan Bloomer）夫婦，以及高偉紳律師事務所（Clifford Chance）律師莫維洛（ChrisMorvillo）。

義大利潛水搜救人員從20日上午8時開始不斷搜救，但截至晚間仍無失蹤者下落。義國消防搜救總指揮卡里（Luca Cari）向媒體說明，此次搜尋工作非常高難度，因為船艙內部空間狹小，搜救動線一旦受阻就難以再前進，也很難找到其他繞行通道。

根據義媒報導，「貝氏號」遊艇側躺在海底約50公尺處，外觀完好、沒有破損，搜救人員20日下午成功在船艙打開一條通道，以便入內搜尋，直升機、消防船也同步在水面搜救。

義國消防總署特別從各地調度潛水搜救員前往支援，但在水下50公尺深度，搜救員每次最多僅能停留12分鐘，上升與下潛要花2分鐘，實際搜救時間只有10分鐘。搜救潛水員今天已成功進入船艙大廳休息室，但仍在設法進入個別房間。

船難發生過了2天，6位失蹤者仍未被尋獲，搜救單位推測，不幸罹難者的遺體很可能卡在船艙當中。

這起船難可能是因俗稱「海上龍捲風」的水龍捲引發，義大利氣象專家向媒體解釋，因為沒有沉船當下的影片或照片，現階段難以百分百確認。不過1970年在威尼斯附近，也曾發生水龍捲造成一艘汽船沉沒、數十人喪生的嚴重事故。

義大利氣象專家解釋，水龍捲成因是氣層不穩定，冷空氣在溫暖潮濕空氣之上，觸發強烈垂直氣流漩渦，因此氣候變遷恐導致未來類似意外增加，統計數據顯示，近10年因地中海溫度急劇上升，水龍捲有明顯增加的趨勢。

失蹤 義大利 遊艇

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