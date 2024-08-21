恐怖！迷信「亂倫殺嬰」可致富 57歲獸父性侵女兒9年埋7嬰屍

印尼發生亂倫性侵殺嬰案，中年父親因受巫師唆擺，迷信與親生女兒亂倫，並將生下的子女即時殺死，就能極速致富，他因而性侵女兒長達9年，其間生下7名子女，全殺掉埋屍。

去年有村民在岸邊發現多具嬰屍，事件因而揭發。涉事男子被起訴謀殺、違反兒童保護法等罪名，其女兒因身心嚴重受創，被送入婦幼保護組織照顧。警方目前只找到4具嬰屍，其他仍在找尋中，案件情節近日在網上瘋傳，引起網民嘩然，紛紛要求判處該名獸父極刑。

深信亂倫殺嬰可極速致富

綜合外媒報導，案件發生於印尼中爪哇省班尤瑪斯縣（Banyumas）的村莊，去年6月15日，有村民在河岸邊發現嬰屍後報警。警方接手調查，相繼挖出3具嬰屍，追查下發現57歲男子魯迪（Rudi）有重嫌，隨即將他拘捕。

經審問後，魯迪對罪行直認不諱，又透露自己在10多年前認識1名巫師，對方指「和親生女兒發生關係」可以極速致富，且須殺掉父女亂倫生下來的小孩。

亂倫9年誕下7嬰兒全被殺

魯迪對此深信不疑，自2013年開始性侵當時年僅13歲的女兒，多次威逼利誘女兒就範，直到2021年間陸續生下5男2女，共計7名嬰兒。魯迪對親生孩子下毒手，用布料掩住初生嬰兒的口鼻，將嬰兒悶死後再把屍體埋在河岸邊，至少有7名新生兒被埋。魯迪為怕東窗事發，多次威脅妻女不將事件得告知他人，不過多年來並沒有變得富有。

報導指多年來被父親性侵的女生，其間曾和男友誕下1子，後來交由其他家庭收養。而事件被揭發後，女生因身心靈嚴重受創，已被送往婦幼保護組織照顧，魯迪則依謀殺及違反兒童保護法等罪名被起訴，最重將面臨死刑。警方目前只找到4具嬰屍，其他嬰屍仍在搜索中。

案件情節近日在網上瘋傳，網友都感到十分憤怒，認為獸父毀掉女兒一生，甚至指迷信也只是借口，身為父親為一己私慾性侵女兒及殺嬰，罪不可恕，認為該判處極刑。

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文章授權轉載自《香港01》