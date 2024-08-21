英國版「比爾蓋茲」 林奇船難失蹤

義大利西西里島外海十九日清晨發生一艘豪華遊艇意外遭遇猛烈風暴後沉沒事故，造成一人喪生，六名失蹤者包括曾被譽為「英國版比爾蓋茲」的林奇和他的十八歲女兒漢娜，以及摩根士丹利國際公司董事長布魯莫和他的妻子。

義大利海岸防衛隊說，這艘英國籍的「貝氏號」遊艇長五十六公尺，在遭遇惡劣天候時停泊在西西里島的波尼切洛港口附近。目擊者說，黎明前不久，遊艇疑遭「水龍捲」襲擊，迅速消失在海浪中。

號稱英國版比爾蓋茲的英國科技大亨林奇。（路透）

當時船上共有廿二人，包括十名船員。十五人在沉船前逃脫，包括身為船東的林奇妻子巴卡雷斯和一名一歲女嬰。

義大利媒體報導，死者是遊艇上的廚師。失蹤者除了林奇和他女兒，還包括摩根士丹利國際公司董事長布魯莫夫婦。

這趟旅行原是林奇為他工作上的夥伴舉辦。附近一艘船的船長博納說，當時風很強，他打開引擎以控制住船，避免撞上停泊在旁邊的貝氏號，「我們成功將船保持在原位，但風暴結束後，我們後面的船不見了」。他說，他的船員隨後在一艘救生筏上發現一些生還者，包括一名女嬰和她的母親。

海岸防衛隊表示，潛水員已在檢查位於四十九公尺深處的貝氏號殘骸。

身家約五億英鎊（約台幣二一二億元）的林奇，在美國面臨詐欺指控，數周前剛獲判無罪。林奇憑藉在劍橋大學的開創性研究，創立英國最大軟體公司Autonomy，被譽為英國版比爾蓋茲。他二○一一年以一百一十億美元價格把Autonomy賣給美國惠普公司，但一年後惠普宣布Autonomy價值減記八十八億美元，其中超過五十億美元歸咎於Autonomy的數據誇大。

此事讓林奇被控哄抬公司價值欺騙惠普。去年他被引渡到美國受審，居家監禁一年多後，舊金山陪審團在今年六月判他無罪。