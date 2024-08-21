聽新聞
test
0:00 / 0:00

英國版「比爾蓋茲」 林奇船難失蹤

聯合報／ 國際中心／綜合報導
搜救人員廿日在義大利西西里島波尼切洛港附近海域，搜尋「貝氏號」遊艇船難失蹤者。（路透）
搜救人員廿日在義大利西西里島波尼切洛港附近海域，搜尋「貝氏號」遊艇船難失蹤者。（路透）

義大利西西里島外海十九日清晨發生一艘豪華遊艇意外遭遇猛烈風暴後沉沒事故，造成一人喪生，六名失蹤者包括曾被譽為「英國版比爾蓋茲」的林奇和他的十八歲女兒漢娜，以及摩根士丹利國際公司董事長布魯莫和他的妻子。

義大利海岸防衛隊說，這艘英國籍的「貝氏號」遊艇長五十六公尺，在遭遇惡劣天候時停泊在西西里島的波尼切洛港口附近。目擊者說，黎明前不久，遊艇疑遭「水龍捲」襲擊，迅速消失在海浪中。

號稱英國版比爾蓋茲的英國科技大亨林奇。（路透）
號稱英國版比爾蓋茲的英國科技大亨林奇。（路透）

當時船上共有廿二人，包括十名船員。十五人在沉船前逃脫，包括身為船東的林奇妻子巴卡雷斯和一名一歲女嬰。

義大利媒體報導，死者是遊艇上的廚師。失蹤者除了林奇和他女兒，還包括摩根士丹利國際公司董事長布魯莫夫婦。

這趟旅行原是林奇為他工作上的夥伴舉辦。附近一艘船的船長博納說，當時風很強，他打開引擎以控制住船，避免撞上停泊在旁邊的貝氏號，「我們成功將船保持在原位，但風暴結束後，我們後面的船不見了」。他說，他的船員隨後在一艘救生筏上發現一些生還者，包括一名女嬰和她的母親。

海岸防衛隊表示，潛水員已在檢查位於四十九公尺深處的貝氏號殘骸。

身家約五億英鎊（約台幣二一二億元）的林奇，在美國面臨詐欺指控，數周前剛獲判無罪。林奇憑藉在劍橋大學的開創性研究，創立英國最大軟體公司Autonomy，被譽為英國版比爾蓋茲。他二○一一年以一百一十億美元價格把Autonomy賣給美國惠普公司，但一年後惠普宣布Autonomy價值減記八十八億美元，其中超過五十億美元歸咎於Autonomy的數據誇大。

此事讓林奇被控哄抬公司價值欺騙惠普。去年他被引渡到美國受審，居家監禁一年多後，舊金山陪審團在今年六月判他無罪。

義大利 英國 遊艇

延伸閱讀

豪華遊艇遇風暴沉船釀1死 英版比爾蓋茲與女兒失蹤、妻獲救

一超級遊艇在義遭暴雨襲擊沉沒 「英國比爾蓋茲」下落不明

有錢人如何偷得浮生半日閒？ 比爾蓋茲是這麼做的...

想低接？手腳快但不要太急躁 資深投資人：13檔漸入甜蜜點

相關新聞

「殺人機器的組成部分」 納粹集中營秘書被判有罪

在但澤（現波蘭格但斯克）附近的斯圖特霍夫集中營開始做速記員那一年，伊爾姆加德‧富爾希納（Irmgard Furchner）剛滿十八歲。對於辦公室窗外，每天上演的種種暴行，她也需要承擔連帶責任嗎？

英國版「比爾蓋茲」 林奇船難失蹤

義大利西西里島外海十九日清晨發生一艘豪華遊艇意外遭遇猛烈風暴後沉沒事故，造成一人喪生，六名失蹤者包括曾被譽為「英國版比爾...

外國觀光客增！日本便利商店LAWSON首推 員工配戴「能說外語」徽章

日本共同社20日獨家報導，日本便利商店業者羅森（LAWSON）表示，已開始徵詢員工，如果他們會說外語，就佩戴告知顧客可用...

巴拿馬根據與美協議 遣返首批非法移民回哥倫比亞

巴拿馬今天首度依據與美國在7月簽署的移民遣返協議，將29名有刑事前科的哥倫比亞人驅逐出境，他們當初是穿越險惡的「達連隘口」入境巴拿馬。

颱風侵南韓趕不走悶熱 用電高峰創歷史新高

第9號颱風雲雀北上侵南韓，不僅沒像一般颱風帶走高溫，反而挾帶著熱帶水氣「火上加油」，高溫潮濕天氣讓南韓今天用電高峰再創歷史新高。

亞洲青年管弦樂團巡演 暌違13年再登大馬舞台

屢獲殊榮的亞洲青年管弦樂團，暌違13年昨晚重新回到馬來西亞舉辦2024巡迴演出，103名團員中共有22名青年音樂家來自台灣，與享譽國際的獨奏家、指揮家進行音樂展演。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。