「殺人機器的組成部分」 納粹集中營秘書被判有罪

在但澤（現波蘭格但斯克）附近的斯圖特霍夫集中營開始做速記員那一年，伊爾姆加德‧富爾希納（Irmgard Furchner）剛滿十八歲。對於辦公室窗外，每天上演的種種暴行，她也需要承擔連帶責任嗎？

（德國之聲中文網）2022年12月，伊策霍地方法院以10505宗協同謀殺罪判處這位納粹集中營的速記員兩年監禁，緩期執行。本周二，聯邦最高法庭做出終審裁定，維持此前的判決。而此時此刻，伊爾姆加德‧富爾希納（Irmgard Furchner）已經是99歲高齡的老者。

聯邦法庭駁回了富爾希納的上訴。聯邦法庭的法官認為，作為集中營最高指揮官霍普（Paul Werner Hoppe）的秘書，富爾希納的工作對集中營能夠正常運作發揮了關鍵性作用。因此，集中營囚犯被有系統地謀殺過程中，富爾希納所作的工作也難逃其責。

在納粹德國的斯托特霍夫集中營中，大約有65000人被謀殺，其中包括猶太人、波蘭游擊隊員以及蘇聯戰俘。

辯護律師則認為，富爾希納並沒有真正意識到她已經成為謀殺機器的一個組成部分，她認為她只是在做「正常的秘書工作」。除此之外，並沒有確鑿證據顯示富爾希納是謀殺行為的幫凶，因為並沒有留下了當時她所打印的相關命令或文件。

但聯邦法庭最終還是採納了聯邦檢察院的意見，即富爾希納所作所為至少為集中營指揮官的犯罪行為提供了道義支持。正如檢察官維斯（Udo Weiß）所說的那樣：富爾希納身處集中營的「權力中心」，即便沒有她參與謀殺的直接證據，她協助謀殺的罪責都是無法逃脫的。

針對富爾希納的法庭審理受到廣泛關注，因為這是首次有集中營的文職雇員受到審理。聯邦法庭的此次審理發出了一個明確的信號：即使只在集中營中從事行政工作，當事人也應為納粹政權的暴行承擔責任。

鑑於本案對研究德國當代史具有意義重大，整個庭審過程都進行了錄像存檔。

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