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巴拿馬根據與美協議 遣返首批非法移民回哥倫比亞

中央社／ 巴拿馬市20日綜合外電報導
非法移民。示意圖。圖／美聯社
非法移民。示意圖。圖／美聯社

巴拿馬今天首度依據與美國在7月簽署的移民遣返協議，將29名有刑事前科的哥倫比亞人驅逐出境，他們當初是穿越險惡的「達連隘口」入境巴拿馬。

法新社報導，移民遣返包機於破曉時分向哥倫比亞首都波哥大（Bogota）起飛後，巴拿馬安全部副部長伊卡薩（Luis Felipe Icaza）在美國官員陪同下告訴記者：「首架按照協議由美國資助的移民遣返班機已出發。」

這29名被驅逐出境人士沒有攜帶行李，他們戴著手銬緩步爬上登機梯。

伊卡薩表示，根據巴拿馬與美國於7月簽署的協議，下班移民遣返包機可望在本月23日或24日起飛。

美國華府承諾挹注600萬美元（約新台幣1億9178萬元），協助中美洲國家巴拿馬將移民遣返回國，希望藉此減少非正規移民越境進入美國南部邊境的狀況。

第一階段首重驅逐有刑事前科移民，不過根據前述美巴協議，任何經由達連隘口（Darien Gap）進入巴拿馬的人都有可能被驅逐。惡名昭彰的達連隘口地區危險又崎嶇，但許多移民為前往美國仍取道於此。

儘管旅途充滿遭遇犯罪集團襲擊等危險，去年仍有逾50萬非法移民穿越達連隘口，其中大部分是委內瑞拉人。

哥倫比亞 委內瑞拉 巴拿馬 移民 美國 華府

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