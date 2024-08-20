颱風侵南韓趕不走悶熱 用電高峰創歷史新高

第9號颱風雲雀北上侵南韓，不僅沒像一般颱風帶走高溫，反而挾帶著熱帶水氣「火上加油」，高溫潮濕天氣讓南韓今天用電高峰再創歷史新高。

南韓產業通商資源部表示，當地時間今天下午5時的最大用電量達到9710萬瓩，再創新高紀錄。南韓今夏以來的異常高溫讓用電量在8月5日、12日、13日及19日接連刷新紀錄。

今天出現最大用電量同時的備轉容量率8.5%仍維持在安全範圍內，但太陽光電集中的湖南地區（全羅道一帶）受颱風帶來的厚重雲層遮蔽，發電量大減，政府當局仍為此召開緊急會議，盤點供電狀況。

編號第9號雲雀（國際命名：JONGDARI）今天下午3時經過濟州道西歸浦西南方120公里處海面，南韓氣象廳指出，目前西海水溫約在攝氏29度，尚不足以提供颱風增強所需熱能，預期在21日凌晨通過南韓中部地區時就會逐漸減弱為熱帶性低氣壓。

至21日上午為止，位於颱風影響範圍內的濟州、湖南地區受到北太平洋高氣壓及地形影響，可能降下大雨；雲雀減弱為低氣壓後，中部地區至京畿道南部地區在21日白天預期都會有豪雨。

但這次颱風帶來的豪雨預期將無法為燒燙燙的朝鮮半島降溫，反而帶來高溫多濕的東南風，21日上午最低氣溫預估在25至28度，白天最高氣溫可能落在28至35度。