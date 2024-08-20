亞洲青年管弦樂團巡演 暌違13年再登大馬舞台

屢獲殊榮的亞洲青年管弦樂團，暌違13年昨晚重新回到馬來西亞舉辦2024巡迴演出，103名團員中共有22名青年音樂家來自台灣，與享譽國際的獨奏家、指揮家進行音樂展演。

亞洲青年管弦樂團（Asian Youth Orchestra，AYO）在馬來西亞國油雙峰塔（Petronas Twin Towers）愛樂廳舉辦2024巡迴音樂會，由擔任首席客席指揮的底特律交響樂團音樂總監比格納米尼（Jader Bignamini）帶領演出，共表演4首曲目。

根據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle），亞洲青年管弦樂團被認為是「世界上最優秀的青年管弦樂團之一」，目前樂團共有103名團員，分別來自13個國家及地區，包括來自台灣、印尼、日本、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、中國、港澳等，其中台灣成員就多達22人，占超過2成，為各國錄取人數前兩位之多。

來自台灣的小提琴手林冠妘說，這是她第一次在雙峰塔愛樂廳演出，對音樂廳的整體感受佳且掌握度高，管樂跟弦樂融合交織的音質相當不錯，是非常好的體驗。

當演出至第3首曲目時，有一處吸引全場目光的表演環節，全體樂手隨著音樂節奏，做出「舉旗」手勢，並站起隨著樂音喊口號，來自台灣並擔任小提琴手的陳絜羽認為，這種特別設計是全體樂手集思廣益，原先樂譜上只註記Mambo字樣，後來團員設計成舉旗、吶喊等動作，在音樂中展團結士氣，符合當下樂曲的情緒呈現。

音樂會有不少團員家長特地從海外赴馬來西亞觀賞。

亞洲青年管弦樂團集結各國音樂菁英，每年夏天展開為期3周排練營，再與著名指揮家與獨奏家進行3週國際巡演，其中，台灣成員也將回到台灣，於8月23、24及26日分別至嘉義及台北演出。