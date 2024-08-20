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墨西哥男乘小船想赴台灣卻漂至釣魚台 遭日方偵辦

中央社／ 東京20日專電
一名墨西哥籍男子日前從沖繩縣與那國島偷小船出發，漂流到釣魚台（日本稱魚釣島），稱想去台灣。圖／路透
一名墨西哥籍男子日前從沖繩縣與那國島偷小船出發，漂流到釣魚台（日本稱魚釣島），稱想去台灣。圖／路透

一名墨西哥籍男子日前從下榻位於日本沖繩與那國島的旅館偷小船出發，漂流到釣魚台（日本稱魚釣島），並說是想去台灣，昨天被日本政府以涉嫌違反出入境管理法函送檢方偵辦。

日本放送協會（NHK）報導，被函送檢方偵辦的是一名墨西哥籍40多歲男性。日本第11管區海上保安本部（位於沖繩縣那霸市）表示，8月12日男子未辦理適當的出境手續，從與那國島（位於沖繩縣與那國町，距離台灣宜蘭蘇澳僅約110公里）搭小船出航，涉嫌不法出境。

8月16日男子在釣魚台（釣魚台列嶼中的最大島嶼）被日本第11管區海上保安本部的巡邏船人員發現，後來以直升機予以救助。墨西哥男接受日本海保人員調查時供稱：「想去台灣」。

位於沖繩縣石垣市的石垣海上保安部昨天將他函送那霸地方檢察廳石垣支部偵辦。

日本海保單位表示，與那國島與台灣之間黑潮朝北方流，墨西哥男說想去台灣，但其搭乘的小船漂流到北方約150公里的釣魚台。

墨西哥 日本 沖繩 與那國島 釣魚台

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