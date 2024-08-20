快訊

馬斯克X平台賴帳！不只緯穎 這家伺服器台廠也曾吃悶虧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

越南觀光聖地成狗煉獄 汪星人不配合拍照遭虐打

中央社／ 河內20日專電
越南觀光聖地有狗狗因不配合拍照遭虐打。圖擷自網路影片
越南觀光聖地有狗狗因不配合拍照遭虐打。圖擷自網路影片

越南林同省大叻市許多景點都有出租狗讓遊客拍照的服務，但一些飼主會虐打不願配合的狗，今年以來已有上百起投訴。人類的觀光勝地卻變成犬隻的無間地獄，動保團體呼籲抵制。

網路媒體越南快訊（VnExpress）今天報導，胡志明市的遊客日威（Nhat Vy）近日到大叻市（Da Lat）旅遊，目睹這些出租狗從早到晚都肩負著與遊客拍照的「任務」。他說：「這是在虐待和剝削動物」。

越南動保團體「大叻護生」組長阮絨（NguyenNhung）表示，今年迄今她已經接獲上百起在大叻市景點虐狗的投訴。最常見的案例是，飼主將狗拴住並要求狗長時間保持一樣的姿勢，狗若不從就會被以長棍痛擊頭和臉。

阮絨認為，大叻市是一個旅遊城市，服務業者要文明地對待動物，應該立即停止這種用狗牟利的商業活動。

出租狗給遊客拍照的服務在大叻市已風行多年，其中一個觀光景點就有大約10名業者經營這項服務，包括哈士奇、貴賓狗和薩摩耶等30多種品種犬。遊客租狗拍照一次收費3萬至5萬越南盾（約新台幣38至64元）。

大叻市第十里里長孫七青武（Ton That Thanh Vu）表示，上述景點的寵物拍照服務是外地人自發形成的服務。第十里今年以來已針對3起虐待動物案開罰。

42歲大叻市民范清詩（Pham Thanh Thi）經常在當地遛狗。她說，當這些「營業犬」不聽話，飼主對狗施暴的情況經常發生。她批評，這些行為破壞大叻在遊客心中的形象。

許多遊客認為，飼主「對狗動粗」，遊客也應負有責任。34歲的楊財源（Duong Tai Nguyen）指出，寵物拍照服務愈來愈多，就是因為有市場需求。

26歲的玉鳳（Ngoc Phuong）認為，虐待和讓狗全天在戶外「工作」沒休息，飼主應該受到譴責。玉鳳支持抵制這一服務，動物不能成為人類賺錢的工具，除非有保護措施和相關服務監管。

大叻市當局表示，將繼續檢查和處理涉嫌虐待動物的寵物拍照服務。未來各單位將加強宣傳，呼籲不要提供寵物拍照服務，為遊客提供更好的體驗。

動保團體 寵物 胡志明市 虐待動物 虐狗 觀光景點

延伸閱讀

養到厚臉皮的狗狗是什麼感覺？汪星人「臉皮厚黑學」曝光 5常見行為令人驚嘆

相關新聞

不輸年輕女性！阿嬤們瘋醫美「回春」醫訝異 連牙齒都不放過

愛美之心人皆有之，但如今不只年輕人會做醫美。據外媒報導，不少美國醫美從業人員指出，越來越多高齡女性願意接受整形手術。更有醫師自豪表示自己的技術能讓接受腹部整形手術的高齡女性，其腹肌狀態和30歲、40歲的女性差不多。...

亞洲青年管弦樂團巡演 暌違13年再登大馬舞台

屢獲殊榮的亞洲青年管弦樂團，暌違13年昨晚重新回到馬來西亞舉辦2024巡迴演出，103名團員中共有22名青年音樂家來自台灣，與享譽國際的獨奏家、指揮家進行音樂展演。

墨西哥男乘小船想赴台灣卻漂至釣魚台 遭日方偵辦

一名墨西哥籍男子日前從下榻位於日本沖繩縣與那國島的旅館偷小船出發，漂流到釣魚台（日本稱魚釣島），並說是想去台灣，昨天被日本政府以涉嫌違反出入境管理法函送檢方偵辦。

越南觀光聖地成狗煉獄 汪星人不配合拍照遭虐打

越南林同省大叻市許多景點都有出租狗讓遊客拍照的服務，但一些飼主會虐打不願配合的狗，今年以來已有上百起投訴。人類的觀光勝地卻變成犬隻的無間地獄，動保團體呼籲抵制。

最高齡人瑞西班牙老嫗睡夢中辭世 享嵩壽117歲

全球在世的最長壽人瑞莫瑞拉家人今天表示，她已經辭世。美國出生、經歷過兩次世界大戰的這位西班牙老嫗享嵩壽117歲。

日本熊本46人河川戲水後上吐下瀉 當局調查水質

日本發生民眾到熊本縣天草市「轟之瀑布」（轟の滝）附近河川戲水後，出現上吐下瀉等身體不適症狀，目前已有46人就醫，所幸都是輕症。當局已展開水質檢查盼釐清原因。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。