日本熊本46人河川戲水後上吐下瀉 當局調查水質

日本發生民眾到熊本縣天草市「轟之瀑布」（轟の滝）附近河川戲水後，出現上吐下瀉等身體不適症狀，目前已有46人就醫，所幸都是輕症。當局已展開水質檢查盼釐清原因。

日本富士新聞網及TBS電視台報導，熊本縣當地的天草保健所已從昨天起展開水質檢查盼釐清發生原因，熊本縣政府表示「懷疑也可能是河水造成的傳染病」，已在河川附近豎立告示牌呼籲民眾不要在此處戲水。

8月13日，前往「轟之瀑布」附近戲水的7名高中生，16日分別因為出現嘔吐及腹瀉症狀就醫。

經調查，除了這群高中生，在「轟之瀑布」及其周邊河川戲水的其他民眾，也都出現上吐下瀉甚至腹痛發燒等症狀，截至今天中午為止，已有46人因出現類似症狀就醫治療，所幸都屬輕症。

朝日新聞報導，因為這46人並未在相同地點用過餐，食物中毒可能性不大，天草保健所正在調查河川水質及患者排泄物。