大馬逢甲盃書法賽 非華裔學子揮毫感受繁體字美感

馬來西亞第15屆逢甲盃全國中學正體字書法比賽今天登場，超過200名師生參與揮毫，其中不乏有馬來人與印度裔學子參賽，共同感受繁體字美感與文化。

書法賽今天在聖瑪麗女子中學（SMK ST Mary）登場，這項賽事由逢甲大學與馬來西亞逢甲大學校友會聯合舉辦，盼傳承書法之美。

聖瑪麗女子中學校長周麗琳致詞表示，書法比賽是學校的重要活動，更是中華文化一次盛大的展示，書法作為中華文化重要的組成部分，不僅展現控制的美感，更有著文化的智慧與精神。

她指出，透過練習書法，不僅能夠提高自身藝術與修養，更是感受傳統文化的底蘊，培養內在專注與靜心。

她認為，中華文化博大精深，需要年輕一代學習、傳承並發揚光大，應鼓勵在日常生活中多關注中華文化相關的文藝活動。

第15屆逢甲盃籌委會主席林國健（Lobo Lim）致詞表示，逢甲盃歷經15年堅持，成為馬來西亞最具代表性的書法比賽，參與者遍布13個州與聯邦直轄區。

他特別強調，逢甲盃是第一個獲得馬來西亞教育部及各州教育廳認可，以「正體字」傳承的書法比賽。

林國健說：「今年的競爭異常激烈，去年全國參加人數為6500人，今年達到9800人。」鼓勵學子拿出自己最好的狀態，展現書寫的才華。

書法比賽有別於馬來西亞普遍所使用的簡體字，校友會期盼藉由書法比賽，讓參與者更瞭解繁體字書法的優美，共同推廣中華文化。

參與學子在比賽現場專注於完整繁體字的一撇一捺，寫字運筆力透紙背，也有印度裔與馬來人參與賽事，顯示繁體字傳承與創新不限於華人文化，而是透過書法與其他種族進行文化交流。

印度裔的學生夏維塔（Shaveeta）說：「在校雖沒有修讀華文課程，過去也沒有寫過書法，但仍決定參與比賽，體驗新的事物。」

第15屆逢甲盃全國中學正體字書法比賽從8月14日至10月15日舉行，12月7日公布成績。