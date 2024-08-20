快訊

天候及風切影響 桃園機場晚間入境航班無法穩定降落

法律糾紛再添一樁！這家台廠控告馬斯克 接掌X後拒付1.2億美元帳款

回台灣不能用！他買這款電器遭日本店員狂阻止 知情人曝原因

大馬逢甲盃書法賽 非華裔學子揮毫感受繁體字美感

中央社／ 實習記者簡誌諒吉隆坡20日專電
第15屆逢甲盃書法比賽登場。圖／中央社
第15屆逢甲盃書法比賽登場。圖／中央社

馬來西亞第15屆逢甲盃全國中學正體字書法比賽今天登場，超過200名師生參與揮毫，其中不乏有馬來人與印度裔學子參賽，共同感受繁體字美感與文化。

書法賽今天在聖瑪麗女子中學（SMK ST Mary）登場，這項賽事由逢甲大學與馬來西亞逢甲大學校友會聯合舉辦，盼傳承書法之美。

聖瑪麗女子中學校長周麗琳致詞表示，書法比賽是學校的重要活動，更是中華文化一次盛大的展示，書法作為中華文化重要的組成部分，不僅展現控制的美感，更有著文化的智慧與精神。

她指出，透過練習書法，不僅能夠提高自身藝術與修養，更是感受傳統文化的底蘊，培養內在專注與靜心。

她認為，中華文化博大精深，需要年輕一代學習、傳承並發揚光大，應鼓勵在日常生活中多關注中華文化相關的文藝活動。

第15屆逢甲盃籌委會主席林國健（Lobo Lim）致詞表示，逢甲盃歷經15年堅持，成為馬來西亞最具代表性的書法比賽，參與者遍布13個州與聯邦直轄區。

他特別強調，逢甲盃是第一個獲得馬來西亞教育部及各州教育廳認可，以「正體字」傳承的書法比賽。

林國健說：「今年的競爭異常激烈，去年全國參加人數為6500人，今年達到9800人。」鼓勵學子拿出自己最好的狀態，展現書寫的才華。

書法比賽有別於馬來西亞普遍所使用的簡體字，校友會期盼藉由書法比賽，讓參與者更瞭解繁體字書法的優美，共同推廣中華文化。

參與學子在比賽現場專注於完整繁體字的一撇一捺，寫字運筆力透紙背，也有印度裔與馬來人參與賽事，顯示繁體字傳承與創新不限於華人文化，而是透過書法與其他種族進行文化交流。

印度裔的學生夏維塔（Shaveeta）說：「在校雖沒有修讀華文課程，過去也沒有寫過書法，但仍決定參與比賽，體驗新的事物。」

第15屆逢甲盃全國中學正體字書法比賽從8月14日至10月15日舉行，12月7日公布成績。

傳統文化 印度 書法 馬來西亞

相關新聞

大馬逢甲盃書法賽 非華裔學子揮毫感受繁體字美感

馬來西亞第15屆逢甲盃全國中學正體字書法比賽今天登場，超過200名師生參與揮毫，其中不乏有馬來人與印度裔學子參賽，共同感受繁體字美感與文化。

衛星Tanager-1成功發射 監測地球甲烷及二氧化碳排放

配備最先進美國國家航空暨太空總署（NASA）技術的衛星Tanager-1於16日成功發射順利進入預定軌道，將用於追蹤全球甲烷和二氧化碳排放。

史上首見 月地雙引力送探測器去木星

歐洲科學家準備今天深夜首度嘗試一種軌道運動，快速且連續地先後利用月球和地球引力，引導木星冰衛星探測器前往木星。這將是史上首次利用雙重引力彈弓效應進行操控。

日本續飆高溫 福岡太宰府市連33天逾35度寫新高

日本九州地方到東北地方今天依舊炎熱，九州部分地區高溫超過攝氏37度，其中福岡縣太宰府市更出現連續33天逾35度的「猛暑日」，持續改寫日本最長紀錄。

日女喊安倍下台遭警驅離 北海道政府判賠定讞

日本北海道札幌市兩名男女5年前因對正在街頭演說的前首相安倍晉三高喊下台等口號遭警強制驅離，認為表達自由遭侵害憤而提告，最高法院針對女性部分判決北海道政府賠償定讞。

日本80歲阿公騎單車橫越美國 6000公里之旅圓夢

日本80歲阿公市川榮一今年3月到6月，成功從美國西岸騎著自行車到東岸，路途長達約6000公里。他途中曾遇到被槍枝對準的險境，或是誤闖軍方基地，但仍順利圓夢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。